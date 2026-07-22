V bližini otoka Hvar so v torek pozno zvečer 12 ljudi rešili z jadrnice, ki je nasedla med neurjem. Vsi so bili španski državljani, med njimi pa je bilo šest otrok. V nesreči ni bil nihče poškodovan, je danes sporočilo hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo.

Obvestilo o pomorski nesreči je nacionalni center za usklajevanje iskanja in reševanja na morju na Reki prejel ob 22.58, nato pa o dogodku obvestil izpostavo luške kapitanije na Hvaru.

Poškodovanih članov posadke ni bilo

Uslužbenci kapitanije so takoj izpluli na kraj dogodka in kmalu našli nasedlo 12,8 metra dolgo jadrnico. Med člani posadke, ki so bili vsi španski državljani, ni bilo poškodovanih. Vseh 12 so varno evakuirali na reševalni čoln in jih okoli 23.30 prepeljali na Hvar.

Morje je na Hvaru preplavilo ulice, saj je otok zadel meteocunami:

Meteotsunami pogodio Hvar, more preplavilo ulice pic.twitter.com/FAPg9uX7UF — Anadolu BHSC (@aa_balkans) July 22, 2026

Jadrnica, ki je v lasti domačega čarterskega podjetja, je po navedbah posadke nasedla zaradi neugodnih vremenskih razmer na morju.

Nasedlo plovilo so odvlekli v pristanišče na Hvaru. Tam bo privezana do konca ogleda, s katerim želijo ugotoviti vzrok nesreče.