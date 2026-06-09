Pri Hormuški ožini strmoglavil ameriški vojaški helikopter

V bližini Hormuške ožine je v ponedeljek strmoglavil ameriški vojaški helikopter, pri čemer so rešili dva člana posadke, poroča The New York Times.

Časopis, ki se sklicuje na dva vira, seznanjena z incidentom, navaja, da ni jasno, ali je bil helikopter sestreljen, ali je imel tehnično okvaro ali pa je strmoglavil iz kakšnega drugega razloga.

Bela hiša in ameriško centralno poveljstvo (CENTCOM) se na navedbe še niso odzvali.

Ameriški predsednik Donald Trump je medtem pojasnil, da sta pilota "v redu" in da v nesreči ni bil nihče poškodovan. Več podrobnosti o incidentu naj bi bilo znanih danes, je še dejal.