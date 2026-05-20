Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sreda,
20. 5. 2026,
9.52

Osveženo pred

2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
pogrešani skupina potapljači iskalna akcija Dubrovnik

Sreda, 20. 5. 2026, 9.52

2 minuti

Pri Dubrovniku obsežna akcija: iščejo potapljača inštruktorja #foto

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Dubrovnik, Lokrum, potapljač, iskalna akcija | Za zdaj za pogrešanim ni nobene sledi. | Foto HGSS Stanica Dubrovnik/Facebook

Za zdaj za pogrešanim ni nobene sledi.

Foto: HGSS Stanica Dubrovnik/Facebook

Pri Dubrovniku od torka popoldan poteka obsežna iskalno-reševalna akcija za pogrešanim hrvaškim potapljačem inštruktorjem, ki je izginil med organiziranim potapljaškim izletom pri otoku Lokrum.

Nacionalni center za koordinacijo iskanja in reševanja na morju (MRCC Rijeka) se je v akcijo vključil v torek okoli 16.30, ko so prek Pomorske in letališke policijske postaje Dubrovnik prejeli prijavo o izginotju potapljača.

Po informacijah Pristaniške uprave Dubrovnik je inštruktor izginil kmalu po prihodu potapljaške skupine s tujimi državljani na lokacijo potapljanja na zunanji strani otoka Lokrum, kjer se globina morja giblje med 15 in 20 metri.

Takoj po prejemu prijave za pogrešanim so na teren poslali policiste Pristaniške uprave Dubrovnik z reševalno ladjo Danče, v sodelovanju z zaposlenimi pri Pomorski in letališki policijski postaji Dubrovnik. Pogrešanega iščejo tudi z droni, v akcijo pa so vključeni še kolegi potapljača inštruktorja, zaposleni v potapljaškem klubu, ki je organiziral ogled.

Hrvaška, Dubrovnik, Lokrum, iskalna akcija | Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell

Pri podvodnem delu iskanja sodelujejo še člani potapljaške enote dubrovniške pomorske policije. Ti območje preiskujejo po načrtu iskanja, ki ga koordinira MRCC Rijeka, so zadnje informacije s hrvaškega ministrstva za morje, promet in infrastrukturo.

Hrvaška, Dubrovnik, Lokrum, iskalna akcija | Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell

Maldivi, potapljanje
Novice Med potapljanjem na Maldivih umrlo pet Italijanov
Potapljanje, Maldivi
Novice Na Maldivih iščejo trupla italijanskih potapljačev
Škocjanske jame
Novice Tragedija: za slovenskega potapljača je bil usoden Ledeni dihnik
nesreča pri Senju
Novice Tragična nesreča pri Senju: nova ugibanja o vzroku nesreče
Alenka Artnik Burghardt
Sportal Alenka Artnik Burghardt je dosegla nov rekord v potapljanju
Sportal Vitomir Maričić pod vodo zdržal skoraj pol ure
pogrešani skupina potapljači iskalna akcija Dubrovnik
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.