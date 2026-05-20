Pri Dubrovniku obsežna akcija: iščejo potapljača inštruktorja #foto

Pri Dubrovniku od torka popoldan poteka obsežna iskalno-reševalna akcija za pogrešanim hrvaškim potapljačem inštruktorjem, ki je izginil med organiziranim potapljaškim izletom pri otoku Lokrum.

Nacionalni center za koordinacijo iskanja in reševanja na morju (MRCC Rijeka) se je v akcijo vključil v torek okoli 16.30, ko so prek Pomorske in letališke policijske postaje Dubrovnik prejeli prijavo o izginotju potapljača.

Po informacijah Pristaniške uprave Dubrovnik je inštruktor izginil kmalu po prihodu potapljaške skupine s tujimi državljani na lokacijo potapljanja na zunanji strani otoka Lokrum, kjer se globina morja giblje med 15 in 20 metri.

Takoj po prejemu prijave za pogrešanim so na teren poslali policiste Pristaniške uprave Dubrovnik z reševalno ladjo Danče, v sodelovanju z zaposlenimi pri Pomorski in letališki policijski postaji Dubrovnik. Pogrešanega iščejo tudi z droni, v akcijo pa so vključeni še kolegi potapljača inštruktorja, zaposleni v potapljaškem klubu, ki je organiziral ogled.

Pri podvodnem delu iskanja sodelujejo še člani potapljaške enote dubrovniške pomorske policije. Ti območje preiskujejo po načrtu iskanja, ki ga koordinira MRCC Rijeka, so zadnje informacije s hrvaškega ministrstva za morje, promet in infrastrukturo.

