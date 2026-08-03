Pretresljivo: v silovitem trčenju avtodoma in avtobusa šest mrtvih, okoli 30 poškodovanih

V prometni nesreči, ki se je v nedeljo popoldne zgodila na državni cesti SS79 Ternana blizu meje med italijanskima deželama Lacij in Umbrija v osrednji Italiji, je umrlo šest ljudi, najmanj 27 jih je bilo poškodovanih, poročajo italijanski mediji.

Kot kažejo predhodne ugotovitve lokalne prometne policije, je avtodom zapeljal na nasprotni vozni pas in tam čelno trčil v avtobus, ki je vozil proti mestu Rieti, je poročala tiskovna agencija ANSA.

È strage sulla statale che collega Terni a #Rieti. 6 morti e decine di feriti, alcuni gravi, per uno scontro che ha coinvolto pullman, auto e camper.#Tg1 Silvia Balducci pic.twitter.com/GWUyP7dy9j — Tg1 (@Tg1Rai) August 2, 2026

V nesrečo so bila vključena tudi tri osebna vozila, med katerimi se je eno prevrnilo na bok.

Med smrtnimi žrtvami so bili oba voznika avtobusa, dva potnika na avtobusu in dve osebi iz avtodoma.

🔴 Sono almeno sei le vittime e ventisette i feriti del grave incidente avvenuto sulla strada statale 79 Ternana al confine tra Lazio e Umbria, all'altezza del Lago di Ventina. L'incidente ha coinvolto un autobus, due vetture e un camper. Secondo quanto si apprende da fonti di… pic.twitter.com/8liUXC95XN — RTL 102.5 (@rtl1025) August 2, 2026

Po poročanju agencije ANSA so štiri poškodovance, ki so bili vsi v kritičnem stanju, s helikopterji nujne medicinske pomoči prepeljali v rimsko bolnišnico Gemelli in bolnišnico v Terniju.