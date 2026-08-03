Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Ponedeljek,
3. 8. 2026,
10.40

Osveženo pred

12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Italija nesreča nesreča avtodom avtobus trčenje

Ponedeljek, 3. 8. 2026, 10.40

12 minut

Pretresljivo: v silovitem trčenju avtodoma in avtobusa šest mrtvih, okoli 30 poškodovanih

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
nesreča, Italija, avtodom, avtobus | Zakaj je voznik avtodoma zapeljal na nasprotni vozni pas, ni znano. | Foto X/@FrancoScarsell2

Zakaj je voznik avtodoma zapeljal na nasprotni vozni pas, ni znano.

Foto: X/@FrancoScarsell2

V prometni nesreči, ki se je v nedeljo popoldne zgodila na državni cesti SS79 Ternana blizu meje med italijanskima deželama Lacij in Umbrija v osrednji Italiji, je umrlo šest ljudi, najmanj 27 jih je bilo poškodovanih, poročajo italijanski mediji.

Kot kažejo predhodne ugotovitve lokalne prometne policije, je avtodom zapeljal na nasprotni vozni pas in tam čelno trčil v avtobus, ki je vozil proti mestu Rieti, je poročala tiskovna agencija ANSA.

V nesrečo so bila vključena tudi tri osebna vozila, med katerimi se je eno prevrnilo na bok.

Med smrtnimi žrtvami so bili oba voznika avtobusa, dva potnika na avtobusu in dve osebi iz avtodoma.

Po poročanju agencije ANSA so štiri poškodovance, ki so bili vsi v kritičnem stanju, s helikopterji nujne medicinske pomoči prepeljali v rimsko bolnišnico Gemelli in bolnišnico v Terniju.

reševanje, gore, letalska policija, LPE GPU
Novice Huda nesreča motorista, reševali so ga z vrvjo in helikopterjem

Italija nesreča nesreča avtodom avtobus trčenje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon avgusta

Modri Fon avgusta

Ob nakupu telefona Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB vas čaka privlačno darilo, skupni prihranek do 732 EUR in 2 leti naročnine po enotni ceni.
V žreb za televizor Hisense

V žreb za televizor Hisense

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za televizor Hisense.