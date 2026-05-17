Preplah na Baltiku, v zrak letala zveze Nato

Latvijska vojska je danes sporočila, da je aktivirala Natova bojna letala, potem ko je v latvijski zračni prostor na vzhodu države blizu meje z Rusijo vstopil brezpilotni letalnik in ga nato zapustil. Latvija se je sicer v minulih dneh zaradi incidenta z ukrajinskimi droni znašla v politični krizi.

Vojska je izdala tudi opozorilo za prebivalstvo. Medtem ko se ruska agresija v Ukrajini nadaljuje, obstaja možnost incidentov, ko tuji brezpilotniki vstopijo ali se približajo latvijskemu zračnemu prostoru, je opozorila vojska. Zračni prostor nenehno spremljajo skupaj z zaveznicami v Natu, so dodali.

Alarm sprožila tudi ukrajinska drona

Latvija nima svojih bojnih letal in se za nadzor zračnega prostora zanaša na zaveznice. V začetku meseca sta zablodela ukrajinska drona zadela prazne rezervoarje v skladišču nafte v mestu Rozekne na vzhodu države, približno 50 kilometrov od ruske meje.

Pri tem ni bil nihče poškodovan, vendar je dogodek sprožil politično krizo, zaradi katere je odstopil obrambni minister Andris Spruds, nato pa še premierka Evika Silina.

Incidenti ob meji se ponavljajo

Silina je od Sprudsa zahtevala odstop zaradi neuspešnega odziva na ponavljajoče se incidente z droni ob državni meji z Rusijo in Belorusijo. Njegova stranka je posledično zapustila vladajočo koalicijo, ki je razpadla le nekaj mesecev pred za oktober načrtovanimi volitvami v državi.