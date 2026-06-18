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Avtor:
Na. R.

Četrtek,
18. 6. 2026,
11.16

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Beograd streljanje otroci sojenje

Četrtek, 18. 6. 2026, 11.16

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Preobrat v sodbi staršema fanta, ki je v beograjski šoli ubil deset ljudi

Avtor:
Na. R.

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Ropar, pištola, policija | Starša sta od začetka sojenja zavračala krivdo. | Foto Shutterstock

Starša sta od začetka sojenja zavračala krivdo.

Foto: Shutterstock

Višje sodišče v Beogradu je izreklo novo sodbo Vladimirju in Miljani Kecmanović, staršema fanta, ki je 3. maja 2023 v osnovni šoli Vladislav Ribnikar ubil devet učencev in šolskega varnostnika. Očeta so obsodili na 14 let in šest mesecev zapora, mamo pa na dve leti in 11 mesecev zapora.

Gre za ponovljen postopek, potem ko je pritožbeno sodišče v Beogradu razveljavilo velik del prvostopenjske sodbe in odredilo novo sojenje. Po prejšnji sodbi je bil Vladimir Kecmanović obsojen na 14 let in pol zapora, Miljana Kecmanović pa na tri leta zapora.

Beograd | Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Pred izrekom sodbe je spregovorila Ninela Radičević, mati umorjene učenke Ane Božović, ki je dejala, da pričakuje najstrožje kazni in poudarila, da tudi po tem sodnem primeru družine žrtev nimajo občutka, da je bilo pravici zadoščeno. V intervjuju za Nova.rs je  izjavila, da staršema ne sodijo zaradi množičnega umora, temveč zaradi kaznivih dejanj, ki so jim očitana, vključno s povzročitvijo splošne nevarnosti. "Na sodišču je bilo dokazano, da orožje ni bilo ustrezno zavarovano. Vladimir Kecmanović je orožje hranil v stanovanju, kot da bi šlo za navadne predmete. Celo fant sam je povedal, da bi lahko do orožja prišel, kadar koli bi hotel," je dejala.

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Dodala je še, da je fant že pred tragičnim dogodkom prejel priporočilo za zdravljenje, vendar se starši nanj niso odzvali. "Kljub temu ga je oče peljal na strelišče in mu dovolil, da je rokoval s pištolo. Pravici bo zadoščeno, ko bo nekdo odgovarjal za množični umor." 

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Fant v času strelskega napada še ni bil star 14 let in zato ni kazensko odgovoren. Mladoletnik je 3. maja 2023 v Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja streljal z dvema očetovima pištolama, ki ju je vzel dva dni pred napadom. Na šoli je ubil devet otrok in varnostnika, še pet otrok in učiteljico zgodovine pa je poškodoval.

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