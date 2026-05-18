Premier Grenlandije: Ni znakov, da bi ZDA spremenile svoje stališče

Ameriški posebni odposlanec Jeff Landry je danes obiskal Grenlandijo in se srečal s premierjem Jensom-Frederikom Nielsnom, ki je njuno prvo srečanje označil za konstruktivno. Ob tem je poudaril, da po pogovorih ni znakov, da bi ZDA spremenile svoje stališče glede danskega avtonomnega arktičnega otoka, za katerega so v preteklosti izrazile interes.

"Bilo je konstruktivno srečanje, na katerem smo se lahko pogovarjali v pozitivnem duhu in z velikim medsebojnim spoštovanjem," je vodja grenlandske vlade dejal na tiskovni konferenci po pogovorih z Landryjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Jasno smo ponovili, da Grenlandija ni naprodaj in da imajo Grenlandci pravico do samoodločbe. To ni predmet pogajanj," je poudaril Nielsen.

Ameriški predsednik Donald Trump je do zdaj že večkrat izrazil težnje po prevzemu Grenlandije zaradi nacionalne varnosti, v začetku leta pa zagrozil, da bodo ZDA otok zavzele zlepa ali zgrda. Če Grenlandije ne bodo prevzele ZDA, bosta po njegovem to storili Kitajska ali Rusija. V zadnjih mesecih so se Trumpove težnje in grožnje nekoliko umirile, a so še vedno prisotne.

"Izhodišče Američanov se ni spremenilo"

Grenlandski zunanji minister Mute Egede je po srečanju s Trumpovim posebnim odposlancem prav tako potrdil, da ZDA še vedno niso opustile načrtov o pridobitvi Grenlandije. "Imamo svojo rdečo nit. Tudi izhodišče Američanov se ni spremenilo," je dejal.

Predstavniki Danske in Grenlandije so se januarja v luči ameriških teženj po prevzemu otoka sestali v Washingtonu, kjer so ustanovili delovno skupino za razpravo o stališču ZDA glede Grenlandije. ZDA redno vodijo pogajanja z Dansko in Grenlandijo o povečanju vojaške prisotnosti na tem danskem avtonomnem ozemlju.

Landry, sicer nekdanji guverner ameriške zvezne države Louisiana, je v nedeljo prispel na svoj prvi obisk na Grenlandiji kot posebni Trumpov odposlanec. V torek in sredo naj bi se udeležil gospodarskega foruma v grenlandski prestolnici.