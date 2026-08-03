Prelomni trenutek v kirurgiji: uspešno operirali še nerojenega otroka

Ameriški kirurgi so s prelomnim kirurškim posegom še nerojenemu otroku v maternici uspešno odpravili prirojeno nepravilnost, poroča britanski BBC. Dojenček Theo, ki je zdaj star pet mesecev in se odlično razvija, je imel pred rojstvom gastroshizo, pri kateri črevesje raste zunaj trebušne votline.

Operacijo so kirurgi v teksaški otroški bolnišnici v Houstonu izvedli, ko je bila njegova mati iz Londona v 26. tednu nosečnosti. Zanjo so se odločili, potem ko so v šestem mesecu nosečnosti britanski zdravniki ugotovili, da ima plod zahtevno kompleksno obliko gastroshize.

Delno odprli maternico in opravili poseg

Med operacijo v ZDA so delno odprli maternico matere in nato z minimalno invazivno kirurgijo nežno potisnili organe ploda nazaj v trebušno votlino.

Theo je bil sicer tretji dojenček na svetu, ki je bil vključen v prvo takšno klinično preskušanje.

Starša, 29-letna Maisie Savage in 36-letni Josh French, ki sta oba učitelja, sta dejala, da sta zaradi uspeha te pionirske operacije izjemno olajšana. Oba se namreč zavedata, da bi se stvari lahko odvile povsem drugače, navaja BBC.

Ta resna prirojena napaka vsako leto prizadene enega od tri tisoč novorojenčkov v Združenem kraljestvu. V najboljšem primeru morajo dojenčki več tednov ostati na oddelku za intenzivno nego, prehranjevati jih morajo prek sonde ali intravenozno ali pa morajo prestati korektivno operacijo.

Kakšne bi bile posledice, če posega ne bi opravili?

V najbolj zapletenih primerih, kot je bil primer Thea, so posledice še veliko resnejše. Do šestih mesecev bi moral biti na neonatalni intenzivni negi, prestati bi moral več operacij, prek infuzije bi se prehranjeval do dve leti, morda bi mu morali tudi presaditi črevesje. Celo ob najvišji ravni zdravstvene oskrbe umre eden od desetih dojenčkov s to nepravilnostjo, izpostavlja BBC.

Gastroshiza je prirojena nepravilnost sprednje trebušne stene, skozi katero je izbočeno črevo, ki ni prekrito z amnijsko membrano, piše v prispevku o obravnavi novorojenčkov z gastroshizo v lanskem slovenskem Zdravniškem vestniku. Nosečnice je treba redno spremljati, saj je zaradi razvoja črevesa zunaj trebušne votline večje tveganje za zastoj rasti in smrt ploda v maternici. Pojavnost v zadnjih desetletjih narašča in je najvišja pri mlajših nosečnicah.