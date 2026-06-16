Zoran Stevanović v Srbiji: Za Slovenijo je vaša država zelo pomembna, podpiramo vas

Za Slovenijo je pomembna močna in stabilna Srbija, je danes med obiskom v Beogradu povedal predsednik DZ Zoran Stevanović. Po njegovih besedah državi dobro sodelujeta na vseh področjih skupnega interesa. Da je Slovenija za Srbijo zelo pomembna partnerica, je izpostavila njegova gostiteljica, predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić.

Stevanović: Srbija je za Slovenijo izredno pomembna partnerica, podpiramo tudi njeno pridružitev EU

"Ta današnji obisk naj bo pobuda, da se odnosi (med Slovenijo in Srbijo) še izboljšajo, da bodo topli in da se intenzivirajo," je dejal Stevanović. Poudaril je, da je Srbija za Slovenijo izjemno pomembna partnerica, tako gospodarska kot politična.

"Želimo si, da se ta odnos nadaljuje ter da bodo naši kmetje in naša podjetja še naprej tako zadovoljni s poslovnim okoljem v Republiki Srbiji," je dodal predsednik DZ, za katerega je večdnevni obisk v Srbiji prvi uraden dvostranski obisk po prevzemu položaja.

Srbiji je zagotovil nadaljnjo podporo Slovenije na njeni poti v EU, češ da si Slovenija želi evropski družini dodati "slovenskega brata".

Председница Народне скупштине Ана Брнабић састала се са председником Државног збора Словеније Зораном Стевановићем, који је у званичној посети Републици Србији.



Брнабић је истакла да је изузетна част за њу, али и за нашу државу, што је ова, прва билатерална посета председника… pic.twitter.com/oSrhyudJbt — Narodna skupština Republike Srbije (@skupstina_rs) June 16, 2026

"Naj bo Slovenija še glasnejša in še aktivnejša"

Da je Slovenija za Srbijo zelo pomembna partnerica na vseh ravneh, je izpostavila tudi gostiteljica, predsednica srbske skupščine Brnabić. Sloveniji se je zahvalila za podporo Srbiji na poti v EU. Na Stevanovića je naslovila prošnjo, naj bo Slovenija pri tem "še glasnejša in še aktivnejša".

Po njenih besedah ima Srbija v svoji zunanji politiki dve strateški prioriteti, poleg članstva v uniji še regionalno povezovanje. "Nenazadnje je Slovenija ena od držav članic EU, ki seveda po naravi dobro pozna in razume regijo ter je lahko dober prijatelj in velik prijatelj celotnega Zahodnega Balkana," je dejala.

V sredo se bo Zoran Stevanović z delegacijo po napovedih ločeno sestal še s srbskim predsednikom Vučićem, zunanjim ministrom Markom Đurićem ter podpredsednico srbskega parlamenta Marino Raguš. Foto: STA

O srbski manjšini v Sloveniji: "Ustava je za nas sveta"

Pred Stevanovićevim potovanjem v Beograd so se v medijih pojavila ugibanja, da bi bil med temami obiska lahko položaj srbske manjšine v Sloveniji. Lani je namreč Stevanović za enega od srbskih medijev izjavil, da bi podprl pobudo za priznanje srbske nacionalne skupnosti v Sloveniji kot manjšine. Pred obiskom pa je zanikal, da se bo s sogovorniki pogovarjal o tem.

V današnjem odgovoru na novinarsko vprašanje o tem je ponovil, da to ni bila tema, in sicer zato, ker je "naše stališče povsem jasno", da slovenska ustava priznava dve manjšini, italijansko in madžarsko, in da je "ustava za nas sveta".

"Po 61. členu ustave je vsem nacionalnim skupnostim (v Sloveniji) zagotovljena pravica, da se izražajo kot pripadniki določenega naroda in da negujejo svoj jezik in kulturo preko različnih društev," je pojasnil.

Brnabić je medtem dejala, da je položaj srbske skupnosti v Sloveniji za Beograd izjemno pomembno vprašanje, ki terja kontinuirani dialog. Ob tem je izrazila zadovoljstvo nad tem, da slovenska skupnost v Srbiji institucionalno sodeluje pri delu in odločanju.

V sredo se bo nato Stevanović z delegacijo po napovedih ločeno sešel s srbskim predsednikom Vučićem, zunanjim ministrom Markom Đurićem ter podpredsednico srbskega parlamenta Marino Raguš.



Delegacija DZ se bo drugi dan obiska v Srbiji udeležila tudi slovesnosti ob 25-letnici Društva Slovencev Sava.



Obisk v Srbiji bo delegacija sklenila v četrtek, ko naj bi se sešli s srbskim premierjem Macutom.