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Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
16. 6. 2026,
6.18

Osveženo pred

42 minut

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Natisni članek

Natisni članek
ZDA Evropska unija trgovinski sporazum carine dogovor

Torek, 16. 6. 2026, 6.18

42 minut

Pred evropskimi poslanci odločilno glasovanje o trgovinskem sporazumu z ZDA

Avtorji:
Na. R., STA

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Donald Trump, ameriški predsednik, ZDA | Trump je zahteval, da EU trgovinski dogovor potrdi najpozneje do 4. julija, v nasprotnem primeru pa je zagrozil z višjimi carinami. | Foto Guliverimage

Trump je zahteval, da EU trgovinski dogovor potrdi najpozneje do 4. julija, v nasprotnem primeru pa je zagrozil z višjimi carinami.

Foto: Guliverimage

Evropski poslanci bodo danes odločali o pravni podlagi za trgovinski sporazum z ZDA, v skladu s katero bo EU odpravila večino carin na uvoz ameriških industrijskih in kmetijskih izdelkov. Z visoko zunanjepolitično predstavnico EU Kajo Kallas bodo razpravljali o razmerah na Bližnjem vzhodu in zaščiti vzhodne meje EU po nedavnih incidentih z droni.

Pred poslanci Evropskega parlamenta, ki ta teden zasedajo v Strasbourgu, je danes eno ključnih glasovanj. Odločali bodo namreč o pravni podlagi za znižanje oz. odpravo carin na uvoz industrijskega blaga in določenih kmetijskih izdelkov iz ZDA v EU v skladu z dogovorom, ki sta ga julija lani na Škotskem dorekla predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in ameriški predsednik Donald Trump.

Dogovor je za uvoz večine blaga iz EU v ZDA določil carine pri 15 odstotkih. EU se je zavezala še, da bo odpravila carine na uvoz ameriških industrijskih izdelkov ter uvedla preferencialni dostop do trga za ameriško morsko hrano in neobčutljive kmetijske proizvode. Za proizvode, kot so mlečni izdelki, sadje, sojino olje ter svinjsko in bizonovo meso, bo znižala carine oz. uvedla tarifne kvote.

Poslanci imajo danes na dnevnem redu tudi razpravo o razmerah na Bližnjem vzhodu, v kateri se jim bo pridružila Kaja Kallas. Washington in Teheran sta v noči na ponedeljek dosegla dogovor o končanju štirimesečne vojne, ki med drugim vključuje tudi ponovno odprtje Hormuške ožine. V luči varnostnih incidentov in nedavnih vdorov dronov na območje Romunije, Finske in baltskih držav, za katere naj bi bila odgovorna Rusija, bodo razpravljali tudi o izboljšanju zračne obrambe za zaščito vzhodne meje EU. Poslanci bodo danes glasovali tudi o prepovedi sistemov umetne inteligence za ustvarjanje lažnih in spolno eksplicitnih vsebin z uporabo fotografij ali videoposnetkov posameznika brez njegovega soglasja.

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