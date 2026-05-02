Požar v Toskani se umirja: zanetil naj bi ga kmet

Razmere po obsežnem gozdnem požaru blizu mesta San Giuliano Terme na severu Toskane se umirjajo, večina od več kot 3.500 evakuiranih prebivalcev pa se je lahko po evakuaciji v petek zvečer vrnila domov, so sporočile italijanske oblasti. Požar še ni povsem pod nadzorom, več sto ljudi ostaja razseljenih, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ogenj je uničil približno 710 hektarjev vegetacije in poškodoval več objektov. V noči na petek so preventivno evakuirali več kot 3.500 ljudi. Občina San Giuliano Terme je medtem dovolila vrnitev večine prizadetih, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Več deset družin, ki živijo na severu v požaru ogroženega območja, se za zdaj še ne more vrniti na svoje domove. Po navedbah oblasti je takšnih še približno 400 ljudi.

Požar naj bi zanetil kmet

"Razmere se izboljšujejo, vendar se še niso povsem normalizirale," je dejal župan San Giuliano Terme Matteo Cecchelli.

Oblasti so za gašenje požara, ki je zajel območja med mestoma Pisa in Lucca, napotile več gasilskih enot in štiri letala za gašenje požarov. Nekatera letala so na pomoč prispela iz drugih italijanskih regij.

Po prvih domnevah naj bi požar zanetil kmet, ki je želel sežgati oljčne veje, poroča nemška tiskovna agencija DPA.