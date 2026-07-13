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Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
6.10

Osveženo pred

14 minut

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Natisni članek
Tajska Bangkok požar smrtne žrtve

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 6.10

14 minut

Požar v baru v Bangkoku terjal več smrtnih žrtev #video

Avtor:
Sa. B.

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V požaru, ki je zajel bar v priljubljeni četrti Chatuchak v Bangkoku, je umrlo najmanj 27 ljudi, več kot 60 jih je poškodovanih, od tega 22 huje, poroča BBC. Gasilci so bili na kraj dogodka poklicani malo po polnoči in naleteli na obiskovalci, ki bežijo iz lokala. Očividci so povedali, da je požar izbruhnil v bližini odra in se nato hitro razširil.

Posnetki, objavljeni na družbenem omrežju X, prikazujejo plamene, ki se vijejo iz bara Rong Beer Na Ladprao, medtem ko ljudje v paniki bežijo. Uradni vzrok, zakaj je požar izbruhnil, še ni znan.

Najverjetneje kratek stik

Premier Anutin Charnvirakul je po pogovoru z glasbenikom, ki je pred požarom nastopal v baru, povedal podrobnosti, kaj se je zgodilo: "Povedal je (glasbenik, op. p.), da je zagorelo pri stikalu, nato pa se je požar zelo hitro razširil. Prišlo je do eksplozij, vsi so poskušali pobegniti pred dimom in plameni." Kot je dodal, se mnogi niso rešili, ker so se zatekli v zadnji del stavbe ter se pred dimom in plameni poskušali skriti v straniščih, tam pa so našli večino trupel.

Večina žrtev je po doslej znanih podatkih umrla zaradi vdihavanja dima, širjenje požara pa so morda pospešili vnetljivi dekorativni elementi na stropu. Požar je stavbo v celoti uničil.

To ni prvič, da se je na Tajskem zgodil takšen incident. Leta 2022 je požar v baru v mestu blizu Bangkoka terjal življenja 22 ljudi, leta 2024 pa je zaradi požara na tržnici Chatuchak, ki ga je povzročil kratek stik, umrlo okrog tisoč živali. Kljub obljubam o izboljšanju standardov požarne varnosti pa se pregledi še vedno ne izvajajo dovolj pogosto.

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