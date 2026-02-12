Potrjeno: severnokorejskega voditelja Kima bo nasledila njegova hči

Severnokorejski voditelj Kim Jong Un je pred pomembnim strankarskim kongresom, ki bo potekal ta mesec, utrdil položaj svoje hčere Kim Ju Ae kot naslednice na čelu stranke in države, je danes v Seulu povedal južnokorejski poslanec Lee Seong Kweun, ki se je skliceval na ocene južnokorejskih obveščevalcev.

Kim Ju Ae je bila sedaj nedvoumno imenovana za naslednico svojega očeta, je danes v izjavi za medije povedal poslanec, ki se je pred tem v parlamentu udeležil kratkega sestanka z južnokorejsko obveščevalno službo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ocena je bila podana "ob upoštevanju vrste okoliščin, vključno z njeno vse bolj vidno javno prisotnostjo na uradnih dogodkih", je dodal.

Ugibanja o pomembnejši vlogi Kimove hčere Ju Ae se pojavljajo že dlje časa, septembra lani jih je še okrepila njena prisotnost na vojaški paradi v Pekingu, kjer je spremljala očeta na svoji prvi uradni poti v tujino, navaja AFP.

Znaki, da je začela vplivati na razprave o vladni politiki

Ocene južnokorejskih obveščevalcev se navezujejo tudi na fotografije v severnokorejskih medijih, objavljene pred enim največjih političnih dogodkov v Severni Koreji – kongresom Delavske stranke, vladajoče in edine politične stranke v državi, ki bo konec meseca. Oblasti bodo na kongresu predvidoma opredelile svoje zunanjepolitične cilje ter vojaške, obrambne in jedrske ambicije za naslednjih pet let.

Analitiki po navedbah AFP menijo, da bi bila lahko Kim Ju Ae na kongresu izvoljena za prvo sekretarko Centralnega komiteja, kar je druga najvplivnejša funkcija v stranki, obstajajo pa tudi znaki, da je začela vplivati na razprave o vladni politiki. Južnokorejska obveščevalna služba je sporočila, da bo pozorno spremljala njeno prisotnost in vlogo na kongresu, poročata AFP in britanski BBC.

Sam obstoj Kimove hčerke je bil sicer dolgo zavit v tančico skrivnosti. O njej je leta 2013 prvi javno spregovoril nekdanji ameriški košarkarski zvezdnik Dennis Rodman, ki je bil pred tem na obisku v Pjongjangu, Kim in njegova hči sta se v javnosti skupaj prvič pojavili novembra 2022. Pjongjang sicer nikoli ni potrdil natančne starosti Kim Ju Ae, večina analitikov pa po navedbah AFP meni, da je v zgodnjih najstniških letih in da je rojena nekje med letoma 2012 in 2013.

Dinastija Kim od ustanovitve Severne Koreje leta 1948 vodi eno najbolj zaprtih držav na svetu, o zasebnem življenju družine pa je znanega le malo.