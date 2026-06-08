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Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
11.14

Osveženo pred

33 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Sicilija Italija morski pes potapljači

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 11.14

33 minut

Potapljači naleteli na nepričakovan prizor. "Vsi smo bili šokirani, a hkrati osupli." #video

Avtor:
Sa. B.

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Med čiščenjem razbitin potopljene ladje ob obali Sicilije je skupina potapljačev doživela osupljivo srečanje. Na globini približno 40 metrov so nepričakovano naleteli na velikega belega morskega psa. Kot so povedali potapljači, so bili ob srečanju šokirani, a hkrati osupli, prizor pa si bodo zapomnili za vse življenje, poroča Euronews.

Medtem ko so srečanja s to vrsto na površju izjemno redka, jih v globini Sredozemskega morja potapljači niso opazili še nikoli. "Vsi smo bili nekoliko šokirani, a hkrati osupli," je povedal eden od potapljačev Derk Remmers. "Prsti so se mi tresli. Gre za veliko žival, česa takšnega sploh nismo pričakovali."

Kritično ogrožena vrsta

Kot je pojasnil Remmers, jih je morski pes obkrožil, nato pa je odplaval stran. "Plaval je mimo nas, se obrnil in znova vrnil. Bil je radoveden, ne agresiven. Videti je bil zelo sproščen, kot da bi vedel, da ima on glavno besedo. Ko smo začeli ustvarjati mehurčke, je pospešil in izginil v modrino," se je spominjal srečanja.

Morski biologi, s katerimi so se potapljači posvetovali po misiji, so srečanje opisali kot izjemno nenavadno in znanstveno dragoceno. "Večina našega znanja o velikih belih morskih psih v Sredozemlju izvira iz zapisov o mrtvih primerkih, ujetih med ribolovom. Takšna opažanja so izredno dragocena za izboljšanje našega razumevanja razširjenosti, navad in vedenja te kritično ogrožene vrste," je dejal raziskovalec Carlo Cattano iz Sicilijanskega pomorskega centra.

Veliki beli morski pes v Sredozemlju velja za ogroženo vrsto in ga opazijo le redko. Sicer gre za enega najbolj nevarnih morskih plenilcev na svetu, a so napadi na človeka redki. V Jadranskem morju se je zadnji zabeleženi napad zgodil leta 2008, ko je ob obali Visa napadel Slovenca. Ugriznil ga je v nogo, poškodovancu pa se je uspelo rešiti s harpuno, s katero je pred napadom lovil ribe. Prav ribolov oziroma ribja kri je najverjetneje pritegnila morskega psa, so takrat poročali slovenski mediji.
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