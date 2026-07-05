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Avtor:
M. T.

Nedelja,
5. 7. 2026,
19.08

Osveženo pred

48 minut

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Hrvaška plaža hotel pomorsko dobro Hilton počitnice 2026

Nedelja, 5. 7. 2026, 19.08

48 minut

Poslanec na Hrvaškem v vojni s hotelom Hilton, ki omejuje dostop do morja #video

Avtor:
M. T.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Kontroverzni poslanec hrvaškega sabora Marin Miletić je danes že tretjič prerezal verige in ključavnice, s katerimi so v hotelu Hilton Costabella v Reki po njegovih besedah javnosti onemogočili prost dostop do morja. S tem naj bi kršili hrvaško zakonodajo o tako imenovanem pomorskem dobru, ki določa, da (razen v določenih izjemah) morata biti obala in morje dostopna vsem. Miletić hotelsko verigo Hilton ob tem opozarja, da ne bo popustil niti za centimeter.

Vojna poslanca stranke Most Marina Miletića in hotela Hilton Costabella v Reki se je začela junija, ko je Miletić prvič prerezal verige in ključavnice, s katerimi so v hotelu javnosti zaprli prehod do plaže pred hotelom.

Takrat je dejal, da hotel javnosti preprečuje dostop do tako imenovanega pomorskega dobra, to je dostopa do obale in morja, ki ga na hrvaškem ureja zakonodaja. Ta določa, da pomorskega dobra - sem spadajo morje, obalni pas, plaže, pristanišča in marine, pomoli, nasipi, čeri, tudi morsko dno - ni mogoče kupiti ali prodati, saj ni predmet zasebne lastnine, to pa pomeni, da nihče nima pravice omejevati dostopa in uporabe pomorskega dobra. Izjeme so prav tako določene z zakonom in med drugim vključujejo vojaška območja, pristanišča, ki delujejo pod posebnimi režimi, območja z veljavnimi koncesijami (z omejitvami), naravne rezervate in podobno. 

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V novi objavi na družbenih omrežjih je Miletić zdaj razkril, da je verige in ključavnice danes prerezal že tretjič.

"Resnično sem Hilton le prosil, naj ne delajo cirkusa. Toda oni si očitno želijo cirkus – in cirkus bodo tudi dobili. Včeraj zjutraj sem prerezal ključavnice in verigo na vhodu na plažo Costabella. Pot na plažo je bila po mojem prvem posredovanju mesec dni prosta. Le nekaj ur po tem, ko sem včeraj odšel s plaže, je Hilton znova namestil ključavnice. Prosil sem jih, naj spoštujejo zakon in ljudem omogočijo dostop do peščene plaže, prosil sem jih, naj ravnajo razumno in sredi poletne sezone ne povzročajo cirkusa. Oni pa so se kljub temu odločili za cirkus – in cirkus bodo tudi dobili," je napovedal Miletić.

Poudaril je tudi, da je pomorsko dobro na Hrvaškem "sveto" in da ne pripada korporacijam, temveč ljudem. Hotel je posvaril tudi, da ne bo popustil niti za centimeter.

Vojna poslanca stranke Most Marina Miletića in hotela Hilton Costabella v Reki se je začela junija, ko je Miletić prvič prerezal verige in ključavnice, s katerimi so v hotelu javnosti zaprli prehod do plaže pred hotelom. | Foto: X / Marin Miletić Vojna poslanca stranke Most Marina Miletića in hotela Hilton Costabella v Reki se je začela junija, ko je Miletić prvič prerezal verige in ključavnice, s katerimi so v hotelu javnosti zaprli prehod do plaže pred hotelom. Foto: X / Marin Miletić

Vojna za plažo s hotelom Hilton Costabella v Reki sicer sovpada s siceršnjimi političnimi stališči poslanca Marina Miletića, saj med drugim močno zagovarja zaščito hrvaških nacionalnih interesov in suverenizem.

Miletić sicer velja za eno od bolj polarizirajočih osebnosti hrvaške politike in za populista. Znan je po izrazitih konservativnih nazorih, med epidemijo bolezni covid-19 pa je bil eden od najglasnejših nasprotnikov ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa. Nasprotuje tud hrvaško vojaško pomoč Ukrajini, čeprav je hkrati tudi obsodil napade Rusije nanjo. 

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