Ruskega predsednika Vladimirja Putina je vse bolj strah morebitnega državnega udara ali celo poskusa atentata nanj, ki bi ga izvedli pripadniki ruske politične elite, razkriva obveščevalno poročilo, ki ga je pridobil ruski neodvisni medij Važnie istorii (iStories ali Pomembne zgodbe).

Obveščevalno poročilo, ki ga je ruskemu mediju iStories – ta ima sedež v Latviji, saj neodvisni mediji v Rusiji tako rekoč ne morejo delovati – poslal neimenovani visoki vladni uradnik v eni od držav članic Evropske unije, navaja, da so v Kremlju že nekaj časa na okopih, saj jih skrbi morebiten poskus nasilnega prevzema oblasti ali celo poskus atentata na Vladimirja Putina.

Skrbi ga, da bi ga poskusili umoriti z dronom

Ruski predsednik naj bi se še posebej bal uhajanja strogo zaupnih podatkov, povezanih z njegovo varnostjo, zelo pa ga skrbi tudi možnost, da bi mu nekdo poskusil streči po življenju z uporabo brezpilotnih letal oziroma dronov.

V noči na 4. maj je ukrajinski dron zadel nebotičnik v Moskvi, ki stoji le nekaj kilometrov od Kremlja.

Ta "nekdo" je po navedbah v obveščevalnem poročilu ruska politična elita, nezadovoljna s Putinovim vodenjem države. Poročilo celo izrecno omenja enega človeka, in sicer Putinovega dobrega prijatelja Sergeja Šojguja, generala in ruskega ministra za obrambo med letoma 2012 in 2024, torej tudi v času ruskega napada na Ukrajino. Šojgu ima še vedno velik vpliv na ruske oborožene sile, opozarja poročilo.

Sergej Šojgu (levo) je del najožjega kroga prijateljev in zaupnikov Vladimirja Putina. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Kot izpostavlja medij iStories, bi bila Putinov metaforični opozorilni strel, s katerim naj bi Šojguja opomnil, da nihče ni nedotakljiv, lahko nedavna aretacija Ruslana Calikova, nekdanje desne roke Šojguja na ruskem ministrstvu za obrambo. Calikova so aretirali zaradi obtožb o korupciji.

Okrepljena varnost v Kremlju in krajih, ki jih obišče Putin

Putinova domnevna paranoja pred državnim udarom ali poskusom atentata nanj se kaže tudi v varnostnih protokolih v okolici Kremlja in krajih, ki jih obišče ruski predsednik, pa tudi v bolj posrednih signalih, še navaja iStories.

Skrajnost Putinovega strahu pred morebitnim poskusom državnega udara, zarote proti njemu ali atentata se po navedbah iStories kaže tudi v tem, da letos noben poslanec ruske dume ni prejel vabila na parado ob dnevu zmage na Rdečem trgu, ki bo 9. maja. Foto: Reuters

Ruska varnostna služba FSB po poročanju medija v zadnjem obdobju težje dobi odobritev za kompleksnejše operacije nadzorovanja ali preiskovanja v nepolitičnih preiskavah, saj naj bi bili tako rekoč vsi viri preusmerjeni v nadzorovanje in varovanje državnih organov.