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Avtorji:
K. M., STA

Petek,
19. 6. 2026,
21.20

Osveženo pred

3 minute

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Karol Nawrocki Volodimir Zelenski Poljska Ukrajina odlikovanje

Petek, 19. 6. 2026, 21.20

3 minute

Poljski predsednik Zelenskemu odvzel najvišje državno odlikovanje

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Karol Nawrocki in Volodimir Zelenski | Kijev je v odzivu dejal, da gre za strateško napako in nespoštljivo dejanje. | Foto Reuters

Kijev je v odzivu dejal, da gre za strateško napako in nespoštljivo dejanje.

Foto: Reuters

Poljski predsednik Karol Nawrocki je danes sporočil, da je ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu odvzel najvišje državno odlikovanje. V ozadju odločitve je spor, ki je izbruhnil zaradi spornega poimenovanja ene od ukrajinskih vojaških enot po skupini, odgovorni za pokol sto tisoč poljskih civilistov med drugo svetovno vojno.

Odločitev za odvzem odlikovanja, Reda belega orla, Zelenskemu je Nawrocki sporočil v posnetku, objavljenem na omrežju X.

Kijev je v odzivu že menil, da gre za strateško napako in nespoštljivo dejanje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zelenski je povzročil razburjenje Varšave, sicer ene najbolj gorečih podpornic Kijeva, potem ko je maja eno od vojaških enot poimenoval po ultranacionalistični Ukrajinski uporniški vojski (UPA). Oborožena formacija je spadala pod Organizacijo ukrajinskih nacionalistov (ONU) Stepana Bandere in je med drugim odgovorna za pokol okrog sto tisoč poljskih civilistov v zahodni Ukrajini med drugo svetovno vojno.

Takšne poteze bremenijo odnose med državama 

Pokol poljskih civilistov na območju nekdanjih regij Volinija in vzhodna Galicija med letoma 1943 in 1945 je bil v času komunizma dolgo časa zamolčan, saj si je povojni režim na Poljskem prizadeval ohraniti dobre odnose z Ukrajino, ki je bila takrat del Sovjetske zveze. A spomin na poboje, ki jih na Poljskem obravnavajo kot genocid, se je zakoreninil v poljski nacionalni zavesti.

Nawrocki je že kmalu predlagal, da se ukrajinskemu predsedniku odvzame podeljeno najvišje poljsko državno odlikovanje, ki ga je Zelenskemu leta 2023 podelil njegov predhodnik na položaju Andrzej Duda.

Da takšne poteze bremenijo odnose med državama in jih po nepotrebnem zaostrujejo, je takrat menil tudi poljski premier Donald Tusk. Po njegovih besedah ima vsak narod pravico do lastne interpretacije zgodovine, vendar morajo ukrajinski voditelji razumeti tudi poljsko stališče.

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