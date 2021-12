Policisti v Los Angelesu po nesreči ubili 14-letnico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Do tragičnega incidenta je prišlo v trgovini z oblačili na območju severnega Hollywooda.

Losangeleški policisti so zjutraj v trgovini z oblačili po nesreči ubili 14-letnico, ko so odprli ogenj na oboroženega osumljenca, ki je v isti trgovini pred tem napadel drugo žensko. Ubili so tudi osumljenca. Žensko, ki jo je osumljenec napadel, pa so zaradi tega morali odpeljati v bolnišnico.

Takoj, ko so zagledali osumljenca, so vanj streljali. Nekaj nabojev pa je zgrešilo in eden od njih je zadel 14-letnico, ki je bila takrat v kabini za preoblačenje. Pravosodno ministrstvo Kalifornije je zaradi tega uvedlo preiskavo.

Podobna tragedija se je že zgodila

Do podobne tragedije je prišlo že julija 2018, ko so se losangeleški policisti zapletli v podoben strelski obračun z oboroženim osumljencem v trgovini z oblačili.

Tedaj so lovili osumljenca za umor njegove stare mame in zaročenke, ki se je zatekel v trgovino. Policijski strel je ubil 27-letno uslužbenko trgovine. Strelec se je kasneje predal policistom.