kriminalna združba Rio de Janeiro Brazilija zaseg droga pes policija

Policist Hulk po naključju izvohal 48 ton marihuane #video

Brazilski policisti so v faveli v Riu de Janeiru zasegli rekordnih 48 ton marihuane, ki jih je po naključju odkril policijski pes, ki je sodeloval med redno operacijo proti kriminalnim skupinam. Med akcijo v Complexo da Mare, velikem kompleksu favel na severu mesta, je Hulk nakazal, da se pod zapuščenim rezervoarjem za vodo skriva nekaj sumljivega.

"Policist Hulk je odkril bunker, kjer je bila skrita vsa ta količina drog," je dejal podpolkovnik Luciano Pedro Barbosa, poveljnik bataljona za pasje operacije. V objavi na Instagramu so v bataljonu pohvalili akcijo, po kateri je sledila tudi aretacija. "Hulk si zasluži 48 ton priboljškov," se je pošalil eden od komentatorjev.

Največji zaseg v zgodovini Brazilije

Barbosa je za francosko agencijo AFP povedal, da je bil to največji zaseg v zgodovini Brazilije, ki je kriminalni združbi povzročil za okoli deset milijonov dolarjev (8,5 milijona evrov) izgube.

"Vse to se je zgodilo po zaslugi dela psa in ne na osnovi obveščevalnih podatkov," je dodal. Vojaška policija pa je v izjavi navedla, da je več deset policistov potrebovalo pet ur za zaseg droge, ki so jo natovorili na štiri tovornjake.

V policijski operaciji, ki se je začela v torek, je sodelovalo 250 vojaških policistov, ki so zasegli tudi pet pušk, štiri pištole in 26 ukradenih vozil, vključno z avtomobili in motorji. Policija je objavila videoposnetek operacije, ki prikazuje Hulka pri delu in policiste, ki zasegajo dokaze.

Redni sodelavci za odkrivanje drog

Policijski psi preiskovalcem redno pomagajo pri odkrivanju drog po vsem svetu. Julija lani je K-9 v Chicagu v akciji proti drogam zavohal kokain v vrednosti enega milijona dolarjev (860 tisoč evrov). Decembra 2023 so policijski psi na meji med ZDA in Mehiko pomagali odkriti droge v vrednosti več kot deset milijonov dolarjev (8,5 milijona evrov), skrite v pasti iz paprik jalapeno. Prej istega leta je italijanski K-9 v pristanišču Gioia Tauro zavohal tri tone kokaina, skritega v zaboju banan.

Šolanje psov za policijsko delo, ki ga izvaja vojaška policija Bahia v Salvadorju v Braziliji. | Foto: Guliverimage

Prejšnji rekord največjega zasega drog v Braziliji je bil leta 2021, ko je avtocestna policija v zvezni državi Mato Grosso do Sul zasegla 36,5 tone.

