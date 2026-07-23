Albanska policija je danes zjutraj pred parlamentom v Tirani uporabila solzivec in vodni top proti protestnikom, ki nasprotujejo turističnemu projektu, povezanemu z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Po navedbah znanstvenikov so pripravljalna dela na zaščitenem območju že povzročila nepopravljivo škodo.

Protestniki zahtevajo opustitev gradnje letovišča na nenaseljenem albanskem otoku Sazan in v bližnjem obalnem kraju Zvernec, za katerim stojita Trumpova hči Ivanka Trump in njen mož Jared Kushner. Projekt po njihovem prepričanju ogroža zaščiteno obalno območje Vjosa-Narta, kjer domujejo številne živalske vrste, med njimi plamenci, tjulnji in morske želve.

Protesti potekajo od konca maja, v zadnjih tednih pa je izbruhnilo več spopadov med protestniki in policijo.

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Jeza tudi zaradi subvencije za koncert Kanyeja Westa

Udeleženci današnjih protestov so poskušali prebiti varnostne kordone in se približati stavbi parlamenta, policija pa je proti njim uporabila vodni top in solzivec.

Najnovejši protest je sovpadel s pričakovanim glasovanjem parlamenta o odobritvi štiri milijone evrov visoke subvencije za koncert ameriškega glasbenika Kanyeja Westa, ki je bil v začetku meseca v Tirani. Premier Edi Rama je finančno podporo utemeljil z besedami, da je bila potrebna, da koncerta ne bi odpovedali.

Odločitev je dodatno razjezila protestnike, ki že več kot mesec dni nasprotujejo gradnji letovišča.

Projekt je postal simbol nezadovoljstva zaradi domnevne korupcije, zaradi okoljskih pomislekov in povezav z družino Trump pa je pritegnil tudi veliko mednarodne pozornosti.

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Pripravljalna dela že povzročila nepopravljivo škodo

Pripravljalna dela za projekt naj bi že povzročila nepopravljivo škodo, opozarjajo znanstveniki in okoljevarstveniki.

Satelitski posnetki, ki jih je pridobila AFP, kažejo, da so v 25 dneh maja zgradili dostopno cesto, posekali gozd na celotnem območju in zgradili most čez kanal, ki povezuje laguno Narta z morjem. "Buldožerji na plažah so že uničili gnezdišča glavate karete, morske želve, ki ji grozi izumrtje," je za AFP povedal morski biolog in direktor nevladne organizacije EcoAlbania Olsi Nika.

Po njegovih besedah so zaradi gradnje dostopnih poti skozi sipine in sečnje dreves prizadeta tudi gnezdišča številnih vrst ptic, gradnja na pomembnem kanalu med laguno in morjem pa je močno zmotila pretok vode, ključne za ohranjanje tamkajšnjih mokrišč.

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Premier vztraja, da je v skladu z evropskimi okoljskimi standardi

Rama medtem vztraja pri projektu, pretekli teden pa je v Bruslju zagotovil, da bo povsem v skladu z evropskimi okoljskimi standardi. To od Tirane, ki je začela zapirati poglavja v okviru pristopnih pogajanj z EU, pričakuje tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos.

Kushnerjev investicijski sklad Affinity Partners na nenaseljenem otoku Sazan načrtuje kompleks vil in hotelov s približno deset tisoč hotelskimi sobami, vreden 1,4 milijarde evrov. Ločen projekt predvideva tudi gradnjo luksuznih hotelov v Zvernecu ob zaščitenem obalnem območju Vjosa-Narta.