Policija še vedno išče napadalca iz Čakovca: kam je izginil?

Po včerajšnjem poročanju o streljanju v središču Čakovca, v katerem sta bili dve osebi hudo poškodovani, policisti nadaljujejo iskanje napadalca, ki je še vedno na begu, poročajo hrvaški mediji.

Spomnimo: do streljanja je prišlo v zgodnjih jutranjih urah na parkirišču nočnega kluba Podroom v Čakovcu. V incidentu sta bila ranjena 28- in 22-letni moški, ki po zdravljenju v bolnišnici nista več v smrtni nevarnosti.

Po neuradnih informacijah naj bi bil za napad osumljen Danijel T., ki ga policija še vedno ni prijela. Gre za moškega, ki naj bi se pred kratkim preselil v Čakovec iz Siska.

Medtem ko preiskava poteka, ostaja ključno vprašanje, kam je osumljenec po dogodku izginil. Po nekaterih informacijah naj bi obstajala možnost, da je že zapustil Hrvaško in pobegnil v Bosno in Hercegovino, vendar to uradno ni potrjeno.

Policija nadaljuje intenzivno iskanje in preverja več sledi, a za zdaj ni uradnih informacij o tem, kje osumljenec je.