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Avtor:
Ka. N.

Nedelja,
5. 7. 2026,
10.32

Osveženo pred

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Natisni članek

Natisni članek
policija streljanje Hrvaška

Nedelja, 5. 7. 2026, 10.32

0 minut

Policija še vedno išče napadalca iz Čakovca: kam je izginil?

Avtor:
Ka. N.

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Hrvaška policija | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Po včerajšnjem poročanju o streljanju v središču Čakovca, v katerem sta bili dve osebi hudo poškodovani, policisti nadaljujejo iskanje napadalca, ki je še vedno na begu, poročajo hrvaški mediji.

Spomnimo: do streljanja je prišlo v zgodnjih jutranjih urah na parkirišču nočnega kluba Podroom v Čakovcu. V incidentu sta bila ranjena 28- in 22-letni moški, ki po zdravljenju v bolnišnici nista več v smrtni nevarnosti.

Po neuradnih informacijah naj bi bil za napad osumljen Danijel T., ki ga policija še vedno ni prijela. Gre za moškega, ki naj bi se pred kratkim preselil v Čakovec iz Siska.

Medtem ko preiskava poteka, ostaja ključno vprašanje, kam je osumljenec po dogodku izginil. Po nekaterih informacijah naj bi obstajala možnost, da je že zapustil Hrvaško in pobegnil v Bosno in Hercegovino, vendar to uradno ni potrjeno.

Policija nadaljuje intenzivno iskanje in preverja več sledi, a za zdaj ni uradnih informacij o tem, kje osumljenec je. 

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