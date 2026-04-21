Podgorico pretresa trojni umor. Morilec na begu.

V stanovanju v Podgorici so našli trupla treh moških, poročajo črnogorske Vijesti. Najverjetneje so bili ubiti s hladnim orožjem. Zaenkrat kaznivo dejanje ni povezano s spopadi kriminalnih združb.

Črnogorska policija je sporočila, da so v podgoriški soseski Stari Aerodrom našli tri moška trupla. Kot so Vijesti neuradno izvedele od policije, sta bila med ubitimi tudi brata iz Rožaja, 28-letni Denis Hot in 27-letni Nezrin Hot.

Storitve trojnega umora je osumljen Vehid Murić iz Rožaja. Policija ga še išče. Domneva se, da je bil zločin v najetem stanovanju storjen ponoči.

Storilec po umoru odšel domov in se znesel še nad mamo

Po sumu preiskovalcev je osumljenec ubil tri prijatelje, pri katerih je bival in delal na gradbišču. "Zagotovo je, da je kaznivo dejanje posledica osebnega konflikta med umorjenimi in osumljencem. Vsi so iz Rožaja," je sporočila policija.

Po predhodnih informacijah iz sporočila za javnost je bilo kaznivo dejanje najverjetneje storjeno s hladnim orožjem.

Sumijo, da se je osumljenec po zločinu sinoči odpravil v domači kraj, kjer je v družinski hiši izvedel tudi nasilje nad svojo materjo.

Družina je primer prijavila policiji, nakar so odkrili tudi zločin v Podgorici. Poteka intenzivno iskanje osumljenca, zaključujejo Vijesti.