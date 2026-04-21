Črna gora policija umor

Podgorico pretresa trojni umor. Morilec na begu.

črna gora policija črnogorska policija | Policija osumljenca še išče. Poteka intenzivna iskalna akcija. | Foto Shutterstock

V stanovanju v Podgorici so našli trupla treh moških, poročajo črnogorske Vijesti. Najverjetneje so bili ubiti s hladnim orožjem. Zaenkrat kaznivo dejanje ni povezano s spopadi kriminalnih združb.

Črnogorska policija je sporočila, da so v podgoriški soseski Stari Aerodrom našli tri moška trupla. Kot so Vijesti neuradno izvedele od policije, sta bila med ubitimi tudi brata iz Rožaja, 28-letni Denis Hot in 27-letni Nezrin Hot.

Storitve trojnega umora je osumljen Vehid Murić iz Rožaja. Policija ga še išče. Domneva se, da je bil zločin v najetem stanovanju storjen ponoči.

Storilec po umoru odšel domov in se znesel še nad mamo 

Po sumu preiskovalcev je osumljenec ubil tri prijatelje, pri katerih je bival in delal na gradbišču. "Zagotovo je, da je kaznivo dejanje posledica osebnega konflikta med umorjenimi in osumljencem. Vsi so iz Rožaja," je sporočila policija.

Po predhodnih informacijah iz sporočila za javnost je bilo kaznivo dejanje najverjetneje storjeno s hladnim orožjem.

Sumijo, da se je osumljenec po zločinu sinoči odpravil v domači kraj, kjer je v družinski hiši izvedel tudi nasilje nad svojo materjo.

Družina je primer prijavila policiji, nakar so odkrili tudi zločin v Podgorici. Poteka intenzivno iskanje osumljenca, zaključujejo Vijesti.

Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.