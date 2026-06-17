Poceni dopust: kava od ena do 2,5 evra, pica šest evrov, namestitev že od 35 evrov

Ene ugodnejših počitnic ob morju si lahko privoščite v Neumu, edinem teritorialnem izhodu BiH na morje. Družine, ki iščejo namestitev za tri ali štiri osebe, lahko tam najdejo nočitev že od 140 do 235 KM oziroma od 70 do 120 evrov, odvisno od lokacije, udobja in oddaljenosti od plaže.

Čeprav so cene nekoliko višje kot v predhodnih letih, so počitnice v Neumu še vedno veliko bolj dostopne kot na mnogih drugih destinacijah.

Glede na trenutno dostopne ponudbe na platformah za rezervacijo namestitev apartmaji za dve osebi v glavni sezoni stanejo med sto in 140 KM na noč, kar je okoli 50 do 70 evrov. V cenovno ugodnejših možnostih je mogoče najti namestitev že za 70 do 90 KM oziroma od 35 do 46 evrov, medtem ko apartmaji tik ob obali ali s pogledom na morje dosegajo cene 300 KM, kar je približno 153 evrov in več na noč, piše Sarajevo.ba.

Cene pice od šest do deset evrov

Kar zadeva gostinsko ponudbo, je Neum še vedno eno cenovno ugodnejših mest na Jadranu. Kavo je v večini kavarn mogoče dobiti za od dva do pet KM, se pravi za približno evro do 2,5 evra, medtem ko se cena pice običajno giblje med 12 in 20 KM, torej od šest do deset evrov. Porcija kebaba stane od deset do 16 KM, kar je približno od pet do osem evrov, ribje specialitete in morske jedi pa običajno stanejo med 20 in 50 KM (od približno deset do 26 evrov), odvisno od restavracije in vrste obroka.

Večerja za dve osebi s pijačo v povprečni restavraciji običajno stane med 40 in 80 KM (približno 20 do 40 evrov), kar je še vedno ugodno in bistveno manj kot na večjem delu hrvaške obale.

Cene osnovnih živil na tržnicah so večinoma podobne tistim v preostalem delu Bosne in Hercegovine. Dopust za tiste, ki nameravajo kuhati sami, bo tako še cenejši.

Za sedem dni za dve osebi od 580 do tisoč evrov

Parkiranje je dodaten strošek za turiste, ki v Neum pridejo z avtomobilom. Dnevna karta običajno stane od deset do 14 KM (približno 5 do 7 evrov), medtem ko številni hoteli in apartmaji gostom ponujajo brezplačno parkiranje kot del nastanitve, kar lahko predstavlja znaten prihranek med večdnevnim dopustom.

Ko seštejemo stroške namestitve, hrane in pijače, bi dve osebi v glavni sezoni za en dan v Neumu porabili med 160 in 280 KM, torej med 80 in 140 evrov. To pomeni, da morate za sedemdnevne počitnice načrtovati proračun od približno 1.120 do 1.960 KM (okoli 580 do tisoč evrov), odvisno od izbire namestitve in potrošniških navad.