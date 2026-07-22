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Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
22. 7. 2026,
17.24

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Sahel Danska Tanja Fajon Evropska unija

Sreda, 22. 7. 2026, 17.24

1 ura, 16 minut

Po preklicu nominacije Tanje Fajon danska diplomatka prestala prvo oviro

Avtorji:
Sa. B., STA

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Ignazio Cassis, Tanja Fajon | Kallas je Nygaard Markussen predlagala, potem ko je minuli konec tedna preklicala nominacijo nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon za položaj. | Foto STA

Kallas je Nygaard Markussen predlagala, potem ko je minuli konec tedna preklicala nominacijo nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon za položaj.

Foto: STA

Članice EU so se danes po navedbah virov v Bruslju strinjale z imenovanjem danske diplomatke Birgitte Nygaard Markussen za novo posebno predstavnico EU za Sahel. Imenovanje bodo morale še uradno potrditi. Visoka zunanjepolitična predstavnica unije Kaja Kallas je Nygaard Markussen za položaj predlagala, potem ko je preklicala nominacijo Tanje Fajon.

Z imenovanjem danske diplomatke, ki ima glede na življenjepis bogate izkušnje z delovanjem na področju odnosov z afriškimi državami, se je danes po navedbah virov STA na zasedanju v Bruslju strinjal odbor stalnih predstavnikov članic pri uniji (Coreper). Zdaj bodo morale članice imenovanje še uradno potrditi v pisnem postopku, ki se bo zaključil v četrtek ob 16. uri. Pri tem ni pričakovati zapletov.

Preklicali nominacijo Tanje Fajon

Kallas je Nygaard Markussen predlagala, potem ko je minuli konec tedna preklicala nominacijo nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon za položaj. Pred tem jo je v petek aktualni zunanji minister Tone Kajzer obvestil, da izbirni postopek po oceni ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) ni upošteval načel integritete in preglednosti ter da Fajon ne uživa podpore slovenske vlade za imenovanje na položaj.

Na ministrstvu so namreč ugotovili, da Fajon ni predlagala vlada Roberta Goloba, ki je tedaj opravljala tekoče posle, ampak generalna sekretarka MZEZ, neposredno podrejena kandidatki.

Fajon je v ponedeljkovem odzivu menila, da je bil postopek imenovanja v Sloveniji pregleden in zakonit. Tudi v preteklih letih so namreč po njenih informacijah imenovanja za tovrstne visoke funkcije potekala brez imenovanja na vladi.

Visoka zunanjepolitična predstavnica je sicer v okviru postopka iskanja novega posebnega predstavnika za Sahel, ki je stekel sredi maja, države članice o izbiri Fajon obvestila konec junija. Nato pa se je pred dvema tednoma zapletlo, ko naj bi zadržke izrazila uradna Ljubljana. Točko o imenovanju Fajon so dvakrat umaknili z dnevnega reda Coreperja, nazadnje pretekli teden.

Nygaard Markussen, ki je v svoji diplomatski karieri med drugim vodila delegacijo EU pri Afriški uniji, bo na položaju nasledila nekdanjega portugalskega zunanjega ministra Joaa Cravinha. Ta je 1. julija zasedel položaj rektorja univerze College of Europe v belgijskem Bruggeju.

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