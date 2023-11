Pomembnejši poudarki dneva:



8.47 ZN obsodili izraelski napad na reševalni konvoj v Gazi

"Podobe trupel, raztresenih po ulici pred bolnišnico, so srce parajoče," je dejal Generalni sekretar ZN Antonio Guterres.

Skrajno palestinsko gibanje Hamas je v petek sporočilo, da je bil v izraelskem napadu zadet konvoj reševalnih vozil blizu bolnišnice Al Šifa v Gazi. Izraelske sile so potrdile, da so izvedle napad na eno reševalno vozilo, ki naj bi ga uporabljali pripadniki Hamasa.

Po navedbah Rdečega polmeseca je napadeni konvoj sestavljalo pet reševalnih vozil, ki so prevažala ranjene iz mesta Gaza proti mejnemu prehodu Rafa. Pri tem je bilo ubitih 15 ljudi in na desetine ranjenih, poroča AFP. Napad se je zgodil na razdalji dveh metrov od vhoda v največjo bolnišnico v Gazi.

V izraelskih napadih na Gazo v zadnjih tednih so bila že večkrat zadeta tudi reševalna vozila. Foto: Guliverimage

Drugo reševalno vozilo je bilo tarča "približno kilometer od bolnišnice", poškodovanih je bilo več ljudi.

Izraelska vojska je v izjavi zapisala, da je izraelsko letalo "zadelo reševalno vozilo, za katerega so sile identificirale, da ga uporablja teroristična celica Hamasa".

A Hamas terrorist cell was identified using an ambulance. In response, an IDF aircraft struck and neutralized the Hamas terrorists, who were operating within the ambulance.



We emphasize that this area in Gaza is a war zone. Civilians are repeatedly called upon to evacuate…