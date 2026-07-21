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Avtorji:
A. P. K., STA

Torek,
21. 7. 2026,
11.38

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New York FBI Manhattan ICE veterani

Torek, 21. 7. 2026, 11.38

1 ura, 33 minut

Pirotehnična sredstva pred poslopjem FBI v New Yorku odvrgel vojaški veteran

Avtorji:
A. P. K., STA

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Policija, ameriška policija | Po navedbah FBI je Arrabaca pred vhodom za zaposlene polil bencin, ga zažgal z vžigalnikom in večjim pirotehničnim sredstvom, nato pa proti stavbi izstrelil več nabojev iz zračne puške. Zatem so ga prijeli varnostniki. (Fotografija je simbolična.) | Foto Reuters

Po navedbah FBI je Arrabaca pred vhodom za zaposlene polil bencin, ga zažgal z vžigalnikom in večjim pirotehničnim sredstvom, nato pa proti stavbi izstrelil več nabojev iz zračne puške. Zatem so ga prijeli varnostniki. (Fotografija je simbolična.)

Foto: Reuters

Nekdanji pripadnik ameriške vojske je v ponedeljek zjutraj pred zvezno stavbo na Manhattnu zanetil požar, odvrgel pirotehnična sredstva in z zračno puško streljal proti poslopju, pri čemer so bili lažje poškodovani trije ljudje. Varnostniki so ga hitro pridržali, primer pa preiskuje ameriški FBI, ki ima v poslopju svoje pisarne.

43-letni Andrew Arrabaca je v ponedeljek okrog 8.30 zjutraj po krajevnem času prišel pred stavbo 26 Federal Plaza z vozičkom, na katerem je bil napis "ICE stran z naših ulic", oborožen z več kosi hladnega orožja, zračno puško in pirotehničnimi sredstvi. Stavba med drugim gosti urade ameriške službe za priseljevanje in carino (ICE), FBI ter druge zvezne agencije, poroča televizija ABC.

Polil bencin, ga zažgal z vžigalnikom in večjim pirotehničnim sredstvom

Po navedbah FBI je Arrabaca pred vhodom za zaposlene polil bencin, ga zažgal z vžigalnikom in večjim pirotehničnim sredstvom, nato pa proti stavbi izstrelil več nabojev iz zračne puške. Zatem so ga prijeli varnostniki.

Po navedbah newyorške policijske komisarke Jessice Tisch je osumljenec najprej prižgal več pirotehničnih sredstev, nato streljal z zračno puško in šele zatem polil vnetljivo tekočino ob grmovju pred stavbo ter zanetil požar.

V incidentu sta bila lažje poškodovana dva zaposlena v zveznih službah in civilist, ki je bil namenjen na obravnavo na priseljenskem sodišču. Eden od varnostnikov se je med prijetjem lažje poškodoval, eno osebo z lažjimi poškodbami pa so prepeljali v bolnišnico.

Med prijetjem vzklikal žaljive izjave na račun ICE ter "izražal protiameriška in protivladna stališča"

Po navedbah FBI je Arrabaca med prijetjem vzklikal žaljive izjave na račun ICE ter "izražal protiameriška in protivladna stališča". Pri osumljencu so poleg zračne puške našli še dve sekiri, mačeto, tri nože in kladivo. FBI primer preiskuje v sodelovanju s skupno protiteroristično enoto, vendar napada za zdaj uradno še ni opredelil kot teroristično dejanje.

Stavba 26 Federal Plaza je v zadnjih mesecih postala eno od središč protestov proti priseljenski politiki vlade predsednika Donalda Trumpa. V njej potekajo tudi obravnave na priseljenskem sodišču, pred poslopjem pa so bili v preteklosti že organizirani številni protesti. Varnostni ukrepi okoli stavbe so okrepljeni že od 90. let prejšnjega stoletja zaradi preteklih terorističnih groženj, poroča ABC.

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