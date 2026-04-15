Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je v okviru delovnega obiska na Islandiji danes sestala z najvišjimi političnimi predstavnicami države. V pogovorih so se med drugim osredotočile na zaostrene mednarodne razmere in prihodnost EU. Pirc Musar je izpostavila tudi pomen multilateralizma, dialoga in zastopanosti žensk na vodilnih položajih.

Delovni obisk na Islandiji sem začela s poglobljenim pogovorom z islandsko predsednico @HallaTomas . Osredotočili sva se na zaostrene mednarodne razmere in poudarili nujnost večje zastopanosti žensk na

vodilnih položajih. pic.twitter.com/qX93pD8QOp — Nataša Pirc Musar (@nmusar) April 15, 2026

Pirc Musar je v pogovorih z islandsko kolegico Hallo Tomasdottir, predsednico vlade Kristrun Frostadottir in predsednico parlamenta Torunn Sveinbjarnardottir poudarila, da Slovenijo in Islandijo povezujejo tesni prijateljski odnosi, utemeljeni na skupnih vrednotah.

Njihovi pogovori so bili osredotočeni na zaostrene mednarodne razmere, vojno v Ukrajini, razmere na Bližnjem vzhodu, prihodnost Evropske unije ter pomen učinkovitega multilateralnega sodelovanja v času vse večjih pritiskov na mednarodni pravni red. Poseben poudarek je bil namenjen tudi vlogi manjših držav pri oblikovanju globalnih rešitev, so sporočili v uradu predsednice.

Islandski parlament velja za najstarejšega na svetu. Del njegove zgodovine mi je predstavila predsednica Þórunn Sveinbjarnardóttirmi. Strinjali sva se, da lahko tako 🇸🇮 kot 🇮🇸 kot geografsko manjši, a vrednotno močni demokraciji, pomembno prispevata k mednarodnemu sodelovanju in…

Pirc Musar je posebno pozornost na srečanjih namenila tudi krepitvi sodelovanja na področjih zelenega prehoda, geotermalne energije, inovacij, umetne inteligence in turizma. Poudarila je, da obe državi kot geografsko manjši, toda vrednotno močni demokraciji pomembno prispevata k mednarodnemu sodelovanju in obrambi mednarodnega prava. Pomemben del pogovorov je bil namenjen tudi človekovim pravicam, enakosti spolov in krepitvi multilateralizma. Predsednica je poudarila, da "učinkovito multilateralno sodelovanje z Združenimi narodi v središču ostaja edini verodostojen odgovor na globalne izzive današnjega časa", ter izpostavila pomen reforme ZN, vključno z razpravo o izbiri novega generalnega sekretarja in večji zastopanosti žensk na vodilnih položajih.

Tudi predsednica vlade Islandija je ženska. Na delovnem kosilu smo vse tri poudarile pomen učinkovitega multilateralnega sodelovanja kot odgovor na trenutne globalne izzive. pic.twitter.com/Kw9H47GQIV — Nataša Pirc Musar (@nmusar) April 15, 2026

Predsednici Slovenije in Islandije bosta danes nastopili še na dogodku The Courage to Care: Leadership in a Changing World. V uradu predsednice republike so ob tem poudarili, da bo njeno ključno sporočilo to, da "svet danes potrebuje več poguma za poslušanje, več dialoga in več odgovornosti do mladih generacij".