Poudarki dneva:



17.12 ZN in Rdeči križ zaskrbljeni ob vdoru izraelske vojske v bolnišnico Al Šifa

16.55 Netanjahu: V Gazi ni kraja, ki ga ne bomo dosegli

16.30 Pirc Musar: Brez ukrepanja postajamo soodgovorni za umiranje otrok v Gazi

12.58 V nekaj urah bo zaradi pomanjkanja goriva telekomunikacijsko omrežje ugasnilo

9.30 Ljudje v bolnišnici se držijo stran od oken

8.20 V bolnišnici Al Šifa je 2.500 ljudi

6.51 Izraelska vojska vdrla v glavno bolnišnico v Gazi

17.12 ZN in Rdeči križ zaskrbljeni ob vdoru izraelske vojske v bolnišnico Al Šifa

Agencije Združenih narodov in Mednarodni odbor Rdečega križa so izrazili globoko zaskrbljenost zaradi današnjega vdora izraelske vojske na območje največje bolnišnice na območju Gaze Al Šifa, v kateri je skupaj z bolniki in osebjem ter razseljenimi osebami več tisoč ljudi. Izpostavili so nujnost zaščite civilistov in pacientov.

Izraelska vojska je vdor utemeljila s tem, da islamistično palestinsko gibanje Hamas, ki nadzira Gazo, podzemne predore pod bolnišnico uporablja kot poveljniški center in skladišče za orožje. Zagotovila je, da njihov namen ni škoditi civilistom, ki da jih Hamas uporablja kot živi ščit. Hamas vse obtožbe zavrača.

Mednarodni odbor Rdečega križa je v izjavi izrazil izjemno zaskrbljenost zaradi vpliva dogajanja na bolne in ranjene, medicinsko osebje in civiliste. "Sprejeti je treba vse ukrepe, da bi se izognili kakršnim koli posledicam zanje," so dejali in vztrajali, da "morajo biti bolniki, medicinsko osebje in civilisti ves čas zaščiteni". Dodali so še, da so v stalnem stiku z vsemi pristojnimi oblastmi in da pozorno spremljajo razmere. Foto: omrežje X

Koordinator ZN za nujno pomoč Martin Griffiths je v izjavi na omrežju X danes izrazil zgroženost ob poročilih o napadu vojske v bolnišnici Al Šifa v Gazi. Izpostavil je, da bolnišnice niso bojišča in da "mora zaščita novorojenčkov, pacientov, zdravstvenega osebja in civilistov preglasiti vse druge skrbi", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus se je z njim strinjal. Vdor vojske na območje bolnišnice je označil za zelo zaskrbljujoče in opozoril, da so znova izgubili stik z zdravstvenim osebjem v bolnišnici. "Izjemno smo zaskrbljeni za njihovo varnost in varnost njihovih pacientov," je zapisal na omrežju X.

16.55 Netanjahu: V Gazi ni kraja, ki ga ne bomo dosegli

V Gazi ni kraja, ki ga ne bomo dosegli, je danes izjavil izraelski premier Benjamin Netanjahu in pripadnike palestinskega oboroženega gibanja Hamas posvaril, da nikjer na območju enklave niso varni. Potrdil je, da so izraelske sile vstopile v bolnišnico Al Šifa, ki je trenutno brez elektrike, vode in kisika.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu Foto: Reuters

"Rekli so nam, da ne bomo prišli do obrobja mesta Gaza, pa smo prišli, rekli so nam, da ne bomo vstopili v bolnišnico Al Šifa, pa smo vstopili," je Netanjahu dejal le nekaj ur po vdoru vojske v največjo bolnišnico v Gazi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelska vojska je zgodaj zjutraj sporočila, da izvaja "natančno operacijo proti Hamasu v določenem predelu" bolnišničnega kompleksa Al Šifa, okrog katerega že več dni divjajo spopadi, njegova okolica pa je redna tarča letalskih napadov.

16.30 Pirc Musar: Brez ukrepanja postajamo soodgovorni za umiranje otrok v Gazi

Pobijanje civilistov in otrok je zločin, je v današnji izjavi o dogajanju na Bližnjem vzhodu sporočila predsednica republike Nataša Pirc Musar. "Brez ukrepanja postajamo soodgovorni za umiranje otrok v Gazi. Pomagati jim moramo zdaj," je še opozorila ter palestinski Hamas in Izrael pozvala, naj se pogledata v ogledalo.

Po besedah predsednice je umiranje otrok v vseh vojnah nepopisna tragedija, ki se mora končati. Pobijanje civilistov v Gazi po njeni oceni ni več odgovornost le posamične države, temveč postaja "naša skupna odgovornost". Kot je dejala, gre namreč za napade na "našo skupno človečnost", so sporočili iz predsedniške palače.

"Mednarodno kazensko sodišče ima jasne vzvode za ukrepanje v primeru novačenja otrok v oborožene sile ali v primeru hudodelstev, ki so posebej uperjena zoper otroke," je izpostavila Pirc Musar in dodala, da se slednje dogaja v Gazi, kjer dobro polovico prebivalstva predstavljajo mlajši od 18 let.

[IZJAVA O POBIJANJU CIVILISTOV IN OTROK V GAZI]



Cel svet je bil pretresen, ko je prišlo do napada na izraelske otroke, starše in starejše. Cel svet z nejevero gleda, kako umirajo otroci v Gazi. Umiranje otrok v vseh vojnah po svetu je nepopisna tragedija. Tragedija, ki se mora… pic.twitter.com/tAilqdp7aV — Nataša Pirc Musar (@nmusar) November 15, 2023

Predsednica je pozdravila začetek preiskave morebitnih zločinov Hamasa in Izraela v Gazi, ki jo je sprožil glavni tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) Karim Khan, in izrazila podporo njegovemu delu. V luči tega je poudarila, da bo zbiranje in ohranitev dokazov zelo pomembno.

Nasilno uveljavljanje svojega prav na račun življenj otrok je po besedah predsednice nedoumljivo. "Pridružujem se generalnemu sekretarju ZN v pozivu obema vpletenima stranema k takojšnji prekinitvi napadov na civilno prebivalstvo in otroke Gaze," je zapisala in opozorila, da imajo tudi vojne svoja pravila.

12.58 V nekaj urah bo zaradi pomanjkanja goriva telekomunikacijsko omrežje ugasnilo

Potem ko so v preteklih dneh obkolili največjo bolnišnico v Gazi Al Šifa, je več sto izraelskih vojakov vanjo vdrlo. Izraelska vojska namreč že več dni poudarja, da so pod bolnišnico predori Hamasa in da jo ta uporablja kot oporišče, kar pa v Hamasu zavračajo. Navedbe izraelske vojske so potrdili tudi v ameriški vojski.

Palestinski telekomunikacijski operater Paltel je sporočil, da bo zaradi pomanjkanja goriva telekomunikacijsko omrežje na območju Gaze, ki se trenutno napaja iz baterij, v prihodnjih urah postopoma ugasnilo.

Our main data centers and switches in 𝐆𝐚𝐳𝐚 𝐒𝐭𝐫𝐢𝐩 are gradually shutting down due to fuel depletion. Currently, main network elements depend solely on batteries.

This will lead to a complete telecom 𝐛𝐥𝐚𝐜𝐤𝐨𝐮𝐭 in the coming hours. #KeepGazaConnected — Paltel (@Paltelco) November 15, 2023

9.30 Ljudje v bolnišnici se držijo stran od oken

Zdravnik v bolnišnici Al Šifa v mestu Gaza je za Reuters povedal, da se je osebje zaradi streljanja po izraelskem napadu zaradi varnosti držalo proč od oken.

The IDF’s precise and targeted operation against Hamas in the Shifa Hospital is still ongoing.



We can now confirm that incubators, baby food and medical supplies, provided by the IDF, have successfully reached the hospital.



Our medical team and Arabic speaking soldiers are on… pic.twitter.com/9iMx41OaHV — Israel Defense Forces (@IDF) November 15, 2023

Medtem je izraelska vojska objavila, da je v bolnišnico pripeljala inkubatorje, zdravila in hrano za dojenčke. Vse to naj bi pomoči potrebnim dostavili vojaki, ki govorijo arabsko.

8.20 V bolnišnici Al Šifa je 2.500 ljudi

Po zadnjih podatkih ministrstva za zdravje v Gazi je v bolnišnici Al Šifa, v katero so vdrli izraelski vojaki, 2.500 ljudi, kar vključuje zdravstveno osebje, paciente in begunce. Med temi je 600 ranjencev in 36 novorojenčkov. Mohamed Zakut, direktor bolnišnic v Gazi, je za agencijo Associated Press povedal, da so bolniki, vključno z otroki, prestrašeni, potem ko so izraelske sile vdrle v stavbe. "Kričijo. To je zelo grozljiv položaj … Za bolnike ne moremo storiti ničesar, razen da zanje molimo," je dejal.

6.51 Izraelska vojska vdrla v glavno bolnišnico v Gazi

V izraelski vojski so zjutraj potrdili, da so vojaki vdrli v največjo bolnišnico v Gazi Al Šifa, ki naj bi jo po njihovih podatkih Hamas uporabljal kot oporišče. V bolnišnico naj bi se pred napadi zateklo več tisoč ljudi, ki so zaradi bombardiranja ostali brez svojih domov.

Instead of treating the ill, Hamas uses hospitals for terrorism. This sick exploitation of the Gazan people must be stopped.



The IDF is conducting a ground operation in Gaza to defeat Hamas and rescue our hostages. Israel is at war with Hamas, not with the civilians in Gaza. pic.twitter.com/SwW3QtQxGZ — Israel Defense Forces (@IDF) November 15, 2023

BBC se sklicuje na izjave ene od prič iz Gaze, ki naj bi povedala, da naj bi bilo v bolnišnici tudi šest tankov in več sto vojakov, ki so vstopili na glavni urgentni oddelek. Nekateri vojaki naj bi bili zamaskirani in v arabščini kričali: "Ne premikajte se, ne premikajte se."

Z ministrstva za zdravje v Gazi so za televizijo Al Džazira dejali, da so izraelske sile napadle zahodno stran objekta.

Izraelska vojska (IDF) je sporočila, da pri operaciji v bolnišnici uporabljalo zdravniške ekipe in osebje, ki govori arabsko, da bi bilo čim manj žrtev med civilisti, "ki jih Hamas uporablja kot živi ščit". "V zadnjih tednih je izraelska vojska vedno znova javno opozarjala, da Hamasova nadaljnja vojaška uporaba bolnišnice Al Šifa ogroža njen zaščiteni status po mednarodnem pravu, in dala dovolj časa za zaustavitev te zlorabe bolnišnice. Včeraj je IDF pristojnim oblastem v Gazi ponovno sporočila, da se morajo vse vojaške dejavnosti v bolnišnici ustaviti v 12 urah. Na žalost se niso. IDF je tudi omogočila obsežne evakuacije bolnišnic in vzdrževala reden dialog z bolnišničnimi oblastmi. Vse Hamasove teroriste, ki so prisotni v bolnišnici, pozivamo, naj se predajo," so sporočili na omrežju X.