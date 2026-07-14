Pilotu je bilo dolgčas, to je napisal v zraku

Pilot ene od britanskih letalskih družb se je med testnim poletom domislil nenavadnega načina za krajšanje časa. Na meji med Anglijo in Walesom je z letalom na radarju napisal sporočilo "Dolgčas mi je" ("I'm bored") in s svojim dejanjem nasmejal številne.

Njegovo sporočilo je zabeležilo spletno mesto za sledenje poletom Flightradar24.

Na višini približno 335 metrov

Podatki kažejo, da je letalo družbe Ravenair v soboto ob 11.25 vzletelo iz Liverpoola. Med dvournim poletom je pilot preletel območja Wirral, Cheshire, severni Wales in estuarij reke Dee, kjer je sporočilo postalo jasno razvidno. Sporočilo je bilo izrisano na višini približno 335 metrov.

Pri družbi Ravenair so pojasnili, da je pilot – sicer inštruktor letenja, star okoli 20 let – med testnim poletom upravljal letalo piper tomahawk. Operativni direktor podjetje Wayne Barrett je za BBC povedal, da pilot zaradi svojega dejanja ne bo zašel v težave, in pohvalil njegove letalske veščine. "Mislim, da je bil malce radoveden oziroma se je dolgočasil, ker je šlo za poskusni polet. Moram priznati, da je polet izvedel zelo spretno," je dejal. Dodal je: "Ne bo zašel v težave, je pa celotna zgodba pritegnila veliko pozornosti."