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Avtor:
R. K.

Četrtek,
9. 7. 2026,
10.41

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

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Natisni članek

Natisni članek
pilot letalo incident Argentina

Četrtek, 9. 7. 2026, 10.41

1 ura, 8 minut

Pilot skočil iz letala in 22-letno študentko letenja pustil samo

Avtor:
R. K.

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pilot | Leandro Andres Bertazzo je bil izkušen pilot, ki je kot inštruktor letenja delal tako v Argentini kot Čilu.  | Foto arroba_machi/X

Leandro Andres Bertazzo je bil izkušen pilot, ki je kot inštruktor letenja delal tako v Argentini kot Čilu. 

Foto: arroba_machi/X

Inštruktor letenja Leandro Andres Bertazzo je sredi poleta skočil iz letala, še pred tem pa 22-letni študentki naročil, naj leti naprej, poroča CNN.

V Toledu v osrednji Argentini se je v torek zgodil incident. 42-letni inštruktor letenja Leandro Andres Bertazzo je z letalom cessna 150 letel skupaj z 22-letno študentko Rosario, ko si je v nekem trenutku snel slušalke, odprl vrata in skočil iz letala. Pri tem ni imel padala, skok pa je bil zanj usoden. 

Pred tem je študentki dejal, da ve, kaj mora storiti, in ji naročil, naj leti naprej. 

Eduardo Alvarez, direktor letalske šole Flying Parrot Cordoba, kjer je delal Bertazzo, je za CNN povedal, da 42-letnik ni kazal nobenih znakov, da bi poskusil storiti kaj takšnega.

"To tragično odločitev je sprejel na letalu, ob sebi pa je imel še eno osebo. Nemogoče je to razumeti ali si razložiti, a človeški um je tako zapleten," je dejal Alvarez. Čeprav je bila v popolnem šoku, je študentki letenja uspelo varno pristati, letalo pa pri tem ni bilo poškodovano, je dodal. 

Pojasnil je tudi, da je odpiranje vrat letala v zraku izjemno težko, in to primerjal s poskusom odpiranja vrat vozila, ki pelje s hitrostjo 200 kilometrov na uro. 

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