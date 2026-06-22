Peter Magyar na Madžarskem napoveduje radikalne spremembe

Novi madžarski premier Peter Magyar, ki si je po izvolitvi za cilj zadal odločen boj proti korupciji, je danes naznanil čistke v najvišjih krogih državnega aparata in spremembe madžarske ustave. V govoru v parlamentu je predstavil konkretne predloge ustavnih sprememb in med drugim napovedal ustanovitev nove agencije za boj proti korupciji.

"Največja operacija doslej"

Kot je dejal Magyar, Madžarska začenja svojo "največjo operacijo za povračilo premoženja in boj proti korupciji doslej" z novo agencijo, katere izključna naloga bo varovanje nacionalnega premoženja. Tako imenovani Urad za vračilo nacionalnega premoženja bo zadolžen za sledenje poneverjenim sredstvom in pripravo kazenskih preiskav proti domnevnim storilcem korupcije.

"Z operacijo 'Čistilni ogenj' osvobajamo našo državo iz krempljev politične in gospodarske mafije, ki vlada zadnjih 16 let," je dejal v svojem govoru.

Napoveduje tudi ustavne spremembe za razrešitev Orbanovih uradnikov

Magyar je napovedal tudi konkretne ustavne spremembe, ki bi po poročanju nemške tiskovne agencije DPA omogočile razrešitev visokih uradnikov, ki jih je imenoval njegov predhodnik Viktor Orban. Med njimi so predsednik države Tamas Sulyok, predsednik ustavnega sodišča Peter Polt in predsednik vrhovnega sodišča Andras Varga.

Magyar, ki jih označuje za "Orbanove marionete", jim je sicer dal čas do 30. maja, da sami odstopijo, česar pa doslej niso storili.

Kot je danes pojasnil, bi bil Sulyok ob svoj položaj na podlagi posebej za to sprejete ustavne spremembe. "Z uveljavitvijo te določbe bo mandat Tamasa Sulyoka potekel," je dejal.

Madžarska bo zagotovo imela novega predsednika do 20. avgusta, ko je državni praznik, je na novinarski konferenci po nastopu v parlamentu zatrdil Magyar, čigar stranka Tisza ima v parlamentu dvotretjinsko večino, kar ji omogoča sprejetje ustavnih sprememb in ustavnih zakonov.

Spremembe tudi za sodnike

Med načrtovanimi ukrepi je Magyar omenil tudi ponovno uvedbo pravice sodnikov ustavnega sodišča, da sami izvolijo svojega predsednika, in ponovno uvedbo starostne omejitve 70 let za ustavne sodnike, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Spremembe bi lahko vplivale tudi na predsednika ustavnega sodišča Polta, je še dejal Magyar in ob tem napovedal, da bo ustavno sodišče do septembra zagotovo imelo novega predsednika.

Vlada tudi pričakuje, da bo glavni državni tožilec kmalu odstopil, je še dejal Magyar in dodal, da bodo, če se to ne bo zgodilo, ponovno preučili, kako ga razrešiti, še poroča MTI.

Ob tem je potrdil, da bi bila lahko njegova razrešitev povezana z incidentom marca, ko so oblasti pod prejšnjo vlado med prevozom prek Madžarske pridržale skupino ukrajinskih bančnih uslužbencev, ter jim zasegli gotovino in zlate palice. Madžarska je sicer Ukrajini že maja vrnila denar in zlato.