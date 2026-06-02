Avtorji:
M. T., STA

Torek,
2. 6. 2026,
17.11

Osveženo pred

49 minut

Peter Magyar Madžarska višegrajska skupina Poljska Ukrajina Evropa

Peter Magyar ima načrte za Evropo. Vključil bi tudi Slovenijo.

Peter Magyar | Cilj širitve višegrajske skupine je po navedbah Petra Magyarja oblikovanje močne srednje Evrope. | Foto Reuters

Cilj širitve višegrajske skupine je po navedbah Petra Magyarja oblikovanje močne srednje Evrope.

Novi madžarski premier Peter Magyar je danes med obiskom pri nemškem kanclerju Friedrichu Merzu napovedal, da bo na vrhu višegrajske skupine (V4) 23. junija predlagal širitev skupine na Nemčijo, Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško in Romunijo. Dejal je tudi, da je Madžarska blizu dogovora s Kijevom glede pravic madžarske manjšine v Ukrajini.

Madžarski premier je na novinarski konferenci izrazil željo razširitve višegrajske skupine in napovedal, da bo na prihajajočem srečanju premierjev držav članic 23. junija v Budimpešti predlagal, da v skupino povabijo Nemčija, Avstrija, Slovenija, Hrvaška in Romunija, poročajo tuje tiskovne agencije.

Višegrajsko skupino so leta 1991 ustanovile Madžarska, Poljska, Češka in Slovaška z namenom spodbujanja skupnih gospodarskih interesov, proste trgovine, razvoja prometne infrastrukture in sodelovanja na področju energetike. V4 je bila nekoč enotna, a so se odnosi med članicami zaradi različnih stališč do vojne v Ukrajini po letu 2022 ohladili.

Ideja ni povsem nova

Cilj širitve skupine je po navedbah Magyarja oblikovanje močne srednje Evrope. Kot je dodal, bi razširjeno sodelovanje vključevalo skupno delo na področju infrastrukture, gospodarstva in kulture.

Širitev skupine je madžarski premier prvič zagovarjal že med obiskom pri avstrijskem kanclerju Christianu Stockerju maja na Dunaju, ko je tudi sklical prihajajoči vrh v madžarski prestolnici.

Madžarska je na pragu dogovora z Ukrajino

Danes je medtem v Berlinu sporočil tudi, da je Madžarska na pragu dogovora z Ukrajino o pravicah madžarske manjšine v sosednji državi. Dejal je, da se je pripravljen prihodnji teden sestati z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, če bodo ta teden zaključili pogajanja o tem vprašanju.

Po podatkih Madžarske v zahodni ukrajinski regiji Zakarpatje živi do sto tisoč etničnih Madžarov.

