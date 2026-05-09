Madžarski parlament se bo po parlamentarnih volitvah 12. aprila, na katerih je zmagala konservativna stranka Tisza, danes sešel na ustanovnem zasedanju. Pričakovati je, da bodo poslanci vodjo Tisze Petra Magyarja potrdili za novega premierja. S tem se bo končalo obdobje odhajajočega premierja Viktorja Orbana, ki je vlado vodil 16 let.

Na ustanovni seji bodo poslanci prisegli, oblikovali poslanske skupine in odbore, izvolili bodo tudi predsednika in podpredsednika parlamenta.

Tisza za novo predsednico parlamenta predlaga Agnes Forsthoffer, ki bo prva ženska na tem položaju po 17 letih. Nasledila bo Laszla Köverja, ki je parlament v Budimpešti vodil od leta 2010.

Pričakovati je tudi potrditev 45-letnega Magyarja kot novega predsednika vlade, saj ima Tisza v novem sklicu parlamenta 141 od skupno 199 poslanskih sedežev. V parlament sta se sicer uvrstili še Orbanova konservativna populistična stranka Fidesz z 52 poslanci in skrajno desna Naša domovina, ki si je zagotovila šest sedežev.

Potrditev predsednika madžarske vlade bo tokrat na sporedu že na dan ustanovne seje. Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA bo Magyar na položaj prisegel danes popoldne.

Po njegovi prisegi bo pred parlamentom znova zaplapolala zastava Evropske unije. Izobešanje zastave EU pred hramom madžarske demokracije je leta 2014 prepovedal njegov odhajajoči predsednik Köver.

Na trgu Kossuth na obrežju Donave bo nato potekalo "ljudsko praznovanje spremembe režima", na katerem bo zbrane po napovedih nagovoril novi premier.