Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Sobota,
9. 5. 2026,
6.34

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
premier parlament volitve Madžarska Peter Magyar

Sobota, 9. 5. 2026, 6.34

1 ura, 7 minut

Peter Magyar bo danes na ustanovni seji potrjen za premierja Madžarske

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Peter Magyar | Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA bo Magyar na položaj prisegel danes popoldne. | Foto Reuters

Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA bo Magyar na položaj prisegel danes popoldne.

Foto: Reuters

Madžarski parlament se bo po parlamentarnih volitvah 12. aprila, na katerih je zmagala konservativna stranka Tisza, danes sešel na ustanovnem zasedanju. Pričakovati je, da bodo poslanci vodjo Tisze Petra Magyarja potrdili za novega premierja. S tem se bo končalo obdobje odhajajočega premierja Viktorja Orbana, ki je vlado vodil 16 let.

Na ustanovni seji bodo poslanci prisegli, oblikovali poslanske skupine in odbore, izvolili bodo tudi predsednika in podpredsednika parlamenta.

Tisza za novo predsednico parlamenta predlaga Agnes Forsthoffer, ki bo prva ženska na tem položaju po 17 letih. Nasledila bo Laszla Köverja, ki je parlament v Budimpešti vodil od leta 2010.

Pričakovati je tudi potrditev 45-letnega Magyarja kot novega predsednika vlade, saj ima Tisza v novem sklicu parlamenta 141 od skupno 199 poslanskih sedežev. V parlament sta se sicer uvrstili še Orbanova konservativna populistična stranka Fidesz z 52 poslanci in skrajno desna Naša domovina, ki si je zagotovila šest sedežev.

Na položaj bo prisegel danes popoldne 

Potrditev predsednika madžarske vlade bo tokrat na sporedu že na dan ustanovne seje. Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA bo Magyar na položaj prisegel danes popoldne.

Po njegovi prisegi bo pred parlamentom znova zaplapolala zastava Evropske unije. Izobešanje zastave EU pred hramom madžarske demokracije je leta 2014 prepovedal njegov odhajajoči predsednik Köver.

Na trgu Kossuth na obrežju Donave bo nato potekalo "ljudsko praznovanje spremembe režima", na katerem bo zbrane po napovedih nagovoril novi premier.

premier parlament volitve Madžarska Peter Magyar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.