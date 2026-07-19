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Avtorji:
R. K., STA

Nedelja,
19. 7. 2026,
12.22

Osveženo pred

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Peru potres

Nedelja, 19. 7. 2026, 12.22

1 ura, 3 minute

Peru prizadel močan potres, najmanj pet mrtvih

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Peru, potres | Potres je nastal na globini 22 kilometrov blizu mesta Chupaca v istoimenski provinci v regiji Junin. | Foto Hidrografía Peru/X

Potres je nastal na globini 22 kilometrov blizu mesta Chupaca v istoimenski provinci v regiji Junin.

Foto: Hidrografía Peru/X

Osrednji del Peruja je pozno v soboto po krajevnem času prizadel močan potres, v katerem je umrlo najmanj pet ljudi, porušilo se je tudi več stavb. Perujski geofizikalni inštitut je magnitudo potresa ocenil na 5,1, Ameriški geološki zavod pa na 5,5, poročajo tuje tiskovne agencije.

Potres je nastal na globini 22 kilometrov blizu mesta Chupaca v istoimenski provinci v regiji Junin. Občutili so ga na širšem območju, tudi v okoli 300 kilometrov oddaljeni perujski prestolnici Lima.

Po navedbah lokalnih medijev se je na prizadetem območju porušilo več deset stavb. Številni prebivalci so na pomoč poklicali reševalne službe.

To andsko državo, ki leži na stiku dveh tektonskih plošč, pogosto prizadenejo potresi. Je del pacifiškega ognjenega obroča, ki je seizmično najbolj dejavno območje na Zemlji.

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