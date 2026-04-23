Glavni iranski pogajalec v pogovorih z ZDA je dejal, da odprtje Hormuške ožine ni mogoče zaradi tega, kar po njegovem mnenju predstavljajo "očitne kršitve premirja" Združenih držav Amerike in Izraela. V izraelskih napadih v Libanonu je bilo v sredo ubitih pet ljudi, med njimi tudi novinarka, njena kolegica pa je bila ranjena, so sporočili reševalci in libanonske oblasti. Izraelsko ministrstvo za obrambo je od domačega obrambnega podjetja Elbit Systems naročilo napredno zračno strelivo v vrednosti približno 200 milijonov dolarjev (170 milijonov evrov). Medtem pa so iz Pentagona sporočili, da bi lahko odstranjevanje min, ki jih je v Hormuško ožino namestil Iran, trajalo do šest mesecev. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da bo mornarici ukazal, naj uniči vsako, tudi majhno plovilo, ki v Hormuški ožini postavlja mine. Trump ob tem ocenjuje, da se mu s končanjem vojne proti Iranu ne mudi. "Imam ves čas na svetu, vendar ga Iran nima. Ura bije," je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social.

Pomembnejše novice dneva:



22.03 Trump meni, da se mu glede Irana ne mudi

19.21 Izrael čaka zeleno luč ZDA za nadaljevanje napadov na Iran

16.01 Ameriška vojska v Indijskem oceanu prestregla tanker z iransko nafto

15.38 Trump vojski ukazal uničevanje ladij za polaganje min v Hormuški ožini

12.45 Pentagon: Odstranjevanje min iz Hormuške ožine bi lahko trajalo šest mesecev

9.45 Izrael naroča napredno zračno strelivo za 200 milijonov dolarjev

8.00 V izraelskem napadu v Libanonu ubita novinarka

6.57 Iranci objavili videoposnetek zasega ladje v Hormuški ožini #video

6.32 Voditelji EU na Cipru o odzivu na vojno na Bližnjem vzhodu

6.00 Iran: Hormuške ožine ni mogoče odpreti zaradi kršitev premirja

Ameriški predsednik Donald Trump je danes na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil, da se mu ne mudi s končanjem vojne proti Iranu, da pa se Teheranu izteka čas. Ameriški mediji sicer poročajo, da bo moral Trump čez teden dni v kongresu dobiti pooblastila za nadaljevanje vojne ali jo končati.

"Imam ves čas na svetu, vendar ga Iran nima. Ura bije," je objavil Trump. Ob tem je ponovil trditve, da je iranska vojska uničena, njegovih voditeljev več ni, blokada je trdna in za Iran bo samo še slabše.

V skladu z zakonom o vojnih pooblastilih iz leta 1973 mora Trump do 1. maja kongresu utemeljiti zakaj se mora vojna proti Iranu nadaljevati, dobiti kongresna pooblastila ali pa končati vojno.

V skladu z zakonom o vojnih pooblastilih mora predsednik v 48 urah po začetku sovražnosti obvestiti kongres, kar je storil, vendar mora po 60 dneh priti nazaj v kongres in dobiti dovoljenje z resolucijo ali kongresno razglasitvijo vojne, ali pa prenehati s sovražnostmi, poroča televizija ABC.

To še ni dokončen rok, saj ima predsednik na voljo še tretjo izbiro - pisno obvestilo kongresu, da je nadaljevanje spopadov potrebno za urejen umik ameriških sil iz regije. To bi mu dalo na voljo še 30 dni časa za nadaljevanje napadov na Iran brez dovoljenja kongresa.

Na Bližnji vzhod je medtem danes priplula letalonosilka George H. W. Bush, je sporočila ameriška vojska. Ladja je 23. aprila plula v Indijskem oceanu na območju odgovornosti ameriškega Centralnega poveljstva, je na družbenem omrežju X sporočilo vojaško poveljstvo, pristojno za Bližnji vzhod. Objavi je priložilo fotografijo letalonosilke s številnimi vojaškimi letali na krovu.

V regiji so tako trenutno tri ameriške letalonosilke, poroča televizija ABC. Letalonosilka Gerald R. Ford, ki je pred tedni zaradi požara v pralnici morala na popravilo, je v Rdečem morju, v regiji je tudi letalonosilka Abraham Lincoln.

Promet skozi Hormuško ožino je medtem še naprej skoraj onemogočen, Iran pa je sporočil, da je začel prejemati plačila od ladij za neoviran prehod.

Trump je pred dnevi podaljšal premirje z Iranom za nedoločen čas, vendar pa še ni jasno, kdaj naj bi se nadaljevala pogajanja med predstavniki ZDA in Irana v Pakistanu. Trump prav tako nadaljuje blokado iranskih pristanišč.

19.21 Izrael čaka zeleno luč ZDA za nadaljevanje napadov na Iran

Izrael je pripravljen nadaljevati napade na Iran ter čaka na zeleno luč ZDA za napad na novega iranskega vrhovnega voditelja in energetske objekte, je danes v videoizjavi dejal izraelski obrambni minister Izrael Kac, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Izrael je pripravljen znova začeti vojno proti Iranu. Izraelske obrambne sile so pripravljene za obrambo in napad, tarče so določene," je dejal Kac.

Kac je po navedbah AFP dodal, da v Izraelu "čakamo na zeleno luč ZDA v prvi vrsti za dokončno odstranitev dinastije Hamenej ... ter dodatno, da Iran vrnemo v temno in kameno dobo z uničenjem ključnih energetskih in elektroenergetskih objektov ter z demontiranjem njegove nacionalne gospodarske infrastrukture".

Izrael in ZDA so 28. februarja začeli napade na Iran, pri čemer je bil med drugim ubit nekdanji iranski vrhovni voditelj Ali Hamenej. Za novega vrhovnega voditelja je bil nato izbran njegov sin Modžtaba.

ZDA in Iran so se 8. aprila dogovorili za dvotedensko prekinitev ognja, ki jo je podprl tudi Izrael. Premirje je ameriški predsednik Donald Trump v torek podaljšal, dokler iranska stran "ne predloži svojega predloga in se bodo pogovori tako ali drugače končali".

Pakistan, ki nastopa kot posrednik med ZDA in Iranom, si prizadeva za nov krog pogovorov med državama s ciljem najti rešitev za končanje vojne, vendar še ni znano, kdaj bi se sprti strani lahko ponovno srečali.

16.01 Ameriška vojska v Indijskem oceanu prestregla tanker z iransko nafto

Ameriška vojska je ponoči v Indijskem oceanu prestregla in pregledala tanker, ki je prevažal iransko nafto, so danes sporočili z ameriškega obrambnega ministrstva. To je drugi tanker, ki so ga iz istega razloga v treh dneh prestregli na tem območju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pentagon je na omrežju X sporočil, da so ameriške sile "na morju prestregle in s pravico do vkrcanja na ladjo brez državne pripadnosti izvedle inšpekcijo na ladji M/T Majestic X, ki je prevažala nafto iz Irana". Objavili so tudi posnetke ameriških vojakov, ki se s helikopterjev po vrvi spuščajo na palubo velikega tankerja.

Dodali so, da je operacija potekala na območju pristojnosti ameriškega indo-pacifiškega poveljstva, ki nadzoruje obsežno regijo, ki vključuje Tihi in Indijski ocean. Natančnejše lokacije pa niso navedli.

Poudarili so, da bodo "še naprej izvajali globalne operacije pomorskega nadzora, da bi prekinili nezakonite mreže in prestregli ladje, ki zagotavljajo materialno podporo Iranu".

Overnight, U.S. forces carried out a maritime interdiction and right-of-visit boarding of the sanctioned stateless vessel M/T Majestic X transporting oil from Iran, in the Indian Ocean within the INDOPACOM area of responsibility.



We will continue global maritime enforcement to… pic.twitter.com/SWF6Jt9Ci4 — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) April 23, 2026

Pentagon je že v torek sporočil, da je ameriška vojska v Indijskem oceanu prestregla tanker M/T Tifani, proti kateremu veljajo sankcije v okviru prizadevanj za "prekinitev nezakonitih mrež", ki podpirajo Iran. Plul naj bi pod zastavo Bocvane.

ZDA so od začetka blokade Hormuške ožine prestregle že več deset plovil, vendar ne blizu Irana, temveč v bolj oddaljenem Indijskem oceanu, navaja britanski BBC.

15.38 Trump vojski ukazal uničevanje ladij za polaganje min v Hormuški ožini

Ameriški predsednik Donald Trump je danes sporočil, da je mornarici ukazal, naj uniči vsako četudi majhno plovilo, ki v Hormuški ožini postavlja mine. Kot je še zapisal na Truth Social, je sicer ameriško čiščenje min v prelivu v teku.

"Ameriški mornarici sem ukazal, naj strelja in uniči vsako plovilo, četudi majhno (...), ki polaga mine v vodah Hormuške ožine," je v objavi na svojem družbenem omrežju zapisal Trump. "Ne sme biti nikakršnega oklevanja. Poleg tega naši 'minolovci' prav zdaj čistijo ožino," je dodal.

12.45 Pentagon: Odstranjevanje min iz Hormuške ožine bi lahko trajalo šest mesecev

Po oceni Pentagona bi lahko trajalo do šest mesecev, da bi iz Hormuške ožine odstranili mine, ki jih je tja namestil Iran, kar bi lahko ohranjalo visoke cene nafte, je v sredo ob sklicevanju na ameriške uradnike poročal časnik Washington Post. Pentagon je nato zanikal več trditev, podanih med tajno predstavitvijo v ameriškem kongresu.

Člane kongresnega odbora za oborožene sile so med brifingom med drugim seznanili, da je Iran morda postavil 20 ali več min v Hormuško ožino in okoli nje. Nekatere so bile tam nameščene na daljavo z uporabo tehnologije GPS, zaradi česar jih je težje odkriti. Druge naj bi iranske sile namestile z majhnimi čolni, je Washington Post poročal ob sklicevanju na tri uradnike, seznanjene z zadevo.

Hormuška ožina

Ožina, skozi katero je pred vojno potovala približno ena petina svetovne oskrbe z nafto, ostaja tudi med trenutno veljavnim premirjem med Teheranom in Washingtonom večinoma zaprta, medtem ko ZDA ohranjajo blokado iranskih pristanišč.

Tudi če se sovražnosti končajo in blokada odpravi, bi lahko odstranjevanje min iz ožine trajalo več mesecev, še navaja ocena Pentagona, ki ob tem dodaja, da je malo verjetno, da bi se takšna operacija začela pred koncem vojne.

Tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell je sicer informacije, ki jih je objavil Washington Post, označil za večinoma napačne in obsodil širjenje podatkov z zaprte seje. Hkrati je šestmesečno zaprtje Hormuške ožine opisal kot "nemogoče in povsem nesprejemljivo", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iranska revolucionarna garda je sredi tega meseca opozorila na nevarno območje, ki obsega 1.400 kvadratnih kilometrov, kjer bi lahko bile mine. Predsednik iranskega parlamenta Mohamad Bager Galibaf pa je v sredo zatrdil, da Iran ne bo ponovno odprl Hormuške ožine, dokler bo trajala ameriška blokada. Ko se je Hormuška ožina ob začetku prekinitve ognja ta mesec za kratek čas ponovno odprla, jo je zaradi pomislekov glede nevarnosti napadov in min prečkalo le nekaj ladij.

9.45 Izrael naroča napredno zračno strelivo za 200 milijonov dolarjev

Izraelsko ministrstvo za obrambo je od domačega obrambnega podjetja Elbit Systems naročilo napredno zračno strelivo v vrednosti približno 200 milijonov dolarjev (170 milijonov evrov).

Elbit Systems je v izjavi poudaril svoje "tehnološko vodstvo na področju zračnih orožnih sistemov" in dodal, da je podjetje "ponosno na svoje dolgoletno partnerstvo z izraelskim ministrstvom za obrambo". Navedli so še, da je njihovo strelivo "eden od dejavnikov, ki omogočajo zračno premoč izraelskih zračnih sil".

Nakup poteka v kontekstu konflikta z Iranom, še poroča Al Jazeera.

8.00 V izraelskem napadu v Libanonu ubita novinarka

V izraelskih napadih v Libanonu je bilo v sredo ubitih pet ljudi, med njimi tudi novinarka, njena kolegica pa je bila ranjena, so sporočili reševalci in libanonske oblasti. Izrael nadaljuje napade kljub prekinitvi ognja z oboroženim šiitskim gibanjem Hezbolah. Libanon bo na današnjih pogovorih v Washingtonu prosil za podaljšanje premirja.

La giornalista libanese Amal Khalil (nella foto) è morta a seguito di un attacco aereo israeliano. Il suo corpo è stato trovato sotto le macerie di una casa ad Al-Tyri, nel sud del Paese. pic.twitter.com/LfYe8X5Lgv — Vincenzo Lorusso (Donbass Italia) (@DonbassItalia) April 23, 2026

V izraelskem napadu v mestu At-Tiri na jugu Libanona je bila ubita libanonska novinarka Amal Halil, ki je delala za dnevni časopis Al Ahbar, njena novinarska kolegica Zeinab Faradž pa je bila ranjena. Smrt novinarke so potrdili tudi pri časopisu.

Our colleague Amal Khalil, a brave reporter who has been covering Israeli attacks on Lebanon for the past years was targeted along another colleague Zeinab Faraj while doing their job in south Lebanon. Emergency services succeeded in rescuing Zeinab with injuries along with two… pic.twitter.com/08tww0ztsD — Ali Hashem علي هاشم (@Alihashem) April 22, 2026

Libanonska civilna zaščita je po navedbah katarske televizije Al Jazeera sporočila, da so truplo novinarke našli po zračnem napadu na hišo v omenjenem mestu. Libanonski minister za informiranje Paul Morcos je na omrežju X zapisal, da je bila Amal Halil "tarča izraelske vojske med opravljanjem poklicne dolžnosti".

Po poročanju libanonske tiskovne agencije ANI so bili v sredo v izraelskih operacijah na jugu in vzhodu Libanona ubiti še najmanj štirje ljudje.

Izraelska vojska je medtem po poročanju AFP sporočila, da je v južnem Libanonu identificirala in napadla dve vozili, ki sta se odpeljali iz vojaške strukture, ki jo uporablja Hezbolah.

"Potem ko so identificirali posameznike kot kršitelje dogovora o prekinitvi ognja, ki so predstavljali neposredno grožnjo, so izraelske zračne sile napadle eno od vozil. Nato je bila napadena tudi struktura, iz katere so posamezniki pobegnili," je navedla vojska.

Hezbolah je medtem v sredo sporočil, da napada izraelske cilje v južnem Libanonu "kot odgovor na kršitev prekinitve ognja izraelskega sovražnika".

Strani tako nadaljujeta sovražnosti kljub desetdnevni prekinitvi ognja, ki se izteče v nedeljo. V Washingtonu bo danes na ravni veleposlanikov nov krog pogovorov med Izraelom in Libanonom, pri čemer si Bejrut prizadeva za podaljšanje premirja.

6.57 Iranci objavili videoposnetek zasega ladje v Hormuški ožini #video

Iranska revolucionarna garda (IRGC) je objavila videoposnetek zasega tovorne ladje MSC Epaminondas, ki so jo v sredo prestregli v Hormuški ožini, kar je še povečalo napetosti v regiji. Kako so ukrepali, si lahko ogledate na spodnji povezavi.

6.32 Voditelji EU na Cipru o odzivu na vojno na Bližnjem vzhodu

Robert Golob Foto: STA Voditelji držav članic EU, med njimi premier Robert Golob, se bodo danes sestali na neformalnem zasedanju na Cipru, v ospredju katerega bo odziv Unije na vojno na Bližnjem vzhodu in njene posledice za evropsko gospodarstvo, ki se odražajo predvsem v visokih cenah energentov.

Več podrobnosti:

6.00 Iran: Hormuške ožine ni mogoče odpreti zaradi kršitev premirja

Mohamed Bager Galibaf je v sredo na omrežju X sporočil, da te kršitve premirja vključujejo ameriško pomorsko blokado iranskih pristanišč, ki jo je označil za "jemanje svetovnega gospodarstva za talca", pa tudi izraelsko "spodbujanje k vojni na vseh frontah", poroča BBC.

Iranski predsednik Masud Pezeškian je dejal, da Iran ostaja odprt za pogajanja, a ob tem dodal: "Kršitev zavez, blokade in grožnje so glavne ovire za resnična pogajanja."

Po napovedih o novih mirovnih pogajanjih v tem tednu v Pakistanu se ta med ZDA in Iranom še niso zgodila. Podpredsednik ZDA JD Vance, ki naj bi vodil ameriško delegacijo, je še vedno v ZDA.