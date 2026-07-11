Pentagon objavil novo dokumentacijo o neznanih letečih predmetih

Ameriško obrambno ministrstvo je v petek objavilo nov sveženj dokumentov, videoposnetkov in drugih gradiv o nepojasnjenih pojavih v zraku oziroma neznanih letečih predmetih (NLP), poroča televizija CBS.

Objava vključuje skupno 40 datotek – 14 dokumentov, 19 videoposnetkov, štiri zvočne posnetke in tri fotografije. Gradivo prihaja iz več ameriških vladnih ustanov, med drugim Pentagona, Nase, Cie, FBI in ministrstva za energijo.

Med odmevnejšimi primeri je poročilo ministrstva za energijo o vdoru neznanega predmeta v zračni prostor jedrskega objekta Pantex pri Amarillu v zvezni državi Teksas septembra 2015. Dva varnostna uslužbenca sta predmet zasledovala, medtem ko je bil objekt zaradi incidenta zaprt. Po njunih navedbah predmet ni oddajal zvoka, skozi daljnogled pa nista opazila nobenega pogonskega sistema. Po od eni do dveh minutah opazovanja je odletel proti severu.

Polovica dokumentov nastala po letu 2010

Približno polovica objavljenih dokumentov je nastala po letu 2010. Med njimi so infrardeči videoposnetki vojaških kamer, ki prikazujejo nepojasnjene predmete nad zahodnim Pacifikom, Atlantskim oceanom in Bližnjim vzhodom.

V enem od poročil mornariške posadke iz leta 2020 je opisan temno rdečkast predmet, visok približno od štiri do pet metrov. Posadka ga je sprva primerjala z deformiranim balonom, vendar njegove narave ni mogla potrditi.

Objavljeno je tudi poročilo vojaškega pilota iz leta 2019, ki je skupaj s štirimi drugimi pripadniki oboroženih sil opazoval hitro premikajoč se predmet nad vzhodnim delom ZDA. Pilot je zapisal, da je predmet z veliko hitrostjo letel naravnost v nasprotni smeri njihovega leta, poznejša analiza posnetka pa je nakazovala, da je imel pravokotno obliko. Po njegovih besedah tudi drugi izkušeni člani posadke niso znali pojasniti, za kakšen predmet je šlo.

Najnovejši objavljeni primeri segajo v leto 2025 in izvirajo z območja pod poveljstvom ameriškega indopacifiškega poveljstva. Eden od videoposnetkov prikazuje predmet v Rumenem morju, ki je na vojaških senzorjih videti kot območje kontrasta v obliki šestkrake zvezde, drugi pa večminutno sledenje neznanemu predmetu nad Vzhodnokitajskim morjem.

Med zgodovinskimi dokumenti je tudi zapisnik konference vodilnih ameriških fizikov in znanstvenikov iz leta 1949 v Los Alamosu v Novi Mehiki. Udeleženci, med katerimi so bili tudi znanstveniki iz projekta Manhattan, so razpravljali o skrivnostnih zelenih ognjenih kroglah, opaženih nad tamkajšnjim jedrskim laboratorijem, vendar jim njihovega izvora ni uspelo pojasniti.

Po besedah tiskovnega predstavnika Seana Parnella obrambno ministrstvo skupaj z drugimi zveznimi agencijami pripravlja nadaljnja razkritja gradiva o nepojasnjenih pojavih v zraku.