Peklenska pomlad: Rusija pripravlja vojaško presenečenje za Ukrajino

Rusija po mnenju vojaških strokovnjakov pripravlja novo ofenzivo v Ukrajini. Domnevajo tudi, da so se ruski vojni cilji spremenili.

Rusija bi lahko kmalu začela spomladansko ofenzivo, je za britanski medij The Times povedal namestnik vodje ukrajinske vojaške obveščevalne službe Vadim Skibicki.

So se vojaški cilji Kremlja spremenili?

Za novo ofenzivo naj bi Rusija mobilizirala približno 20 tisoč dodatnih vojakov. Znaki so ugodni: namesto da bi se po zimi prebijali skozi blatna tla, lahko ruski vojaki v prihodnjih mesecih računajo na bolj trden teren.

Vojaški strokovnjaki domnevajo, da so se vojni cilji Kremlja očitno spremenili. Od izbruha vojne 24. februarja 2022 Moskva ni uradno sporočila, katera ukrajinska ozemlja namerava Vladimir Putin prevzeti pod svoj nadzor.

Želi zdaj Rusija samo še osvojiti Doneck?

Strokovnjaki so prej domnevali, da želi Rusija v celoti nadzorovati vsaj naslednje regije: Doneck, Lugansk, Zaporožje in Herson. Rusija je zdaj ta seznam skrajšala, piše nemški medij Der Spiegel. Zdi se, da gre Rusiji zdaj le še zasedbo celotne regije Doneck.

Za mesto Slovjansk so se ukrajinski vojaki spopadali s proruskimi separatisti že leta 2014 (na fotografiji ukrajinski vojaki med temi spopadi). Takrat so bili Ukrajinci zmagoviti in so poleg Slovjanska iz rok proruskih separatistov iztrgali še Kostjantinivko in Kramatorsk. Ta mesta so zdaj del t. i. ukrajinskega trdnjavskega pasu, ki Rusom preprečuje prodor proti zahodu. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Nemški medij pri tem navaja tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova, po katerem mora ruska vojska osvojiti le približno "17 do 18 odstotkov Doneške ljudske republike", preden se bodo sovražnosti končale.

Napad na ukrajinski trdnjavski pas

Kot je za Der Spiegel povedal avstrijski vojaški strokovnjak Franz-Stefan Gady, pričakuje, da bo Rusija poskušala obkoliti mesti Kramatorsk in Slovjansk. Obe mesti sta na severovzhodu Ukrajine v Doneški regiji. Kramatorsk naj bi bil napaden z juga, Slovjansk pa s severa. Ti mesti sta del t. i. ukrajinskega trdnjavskega pasu. Z Gadyjem se strinja avstrijski vojaški strokovnjak Gustav Gressel.

A Der Spiegel poudarja, da so ruski obeti za uspeh slabi. Rusiji primanjkuje tankov in močne pehote. Za rusko stran predstavlja izziv tudi vse bolj sofisticirano bojevanje z ukrajinskimi brezpilotnimi letalniki. Ruskim vojakom namreč primanjkuje tehnologije za soočenje z novim ukrajinskim orožjem.

Se bo ruski napad na trdnjavski pas zavlekel v prihodnje leto?

Skibicki domneva, da načrtuje Rusija do septembra popolnoma osvojiti Donbas, ki vključuje Doneško in Lugansko regijo. Gady meni, da bo Rusija svoje cilje, če sploh, dosegla najkasneje pozno poleti ali celo prihodnje leto.

Del t. i. trdnjavskega pasu so mesta Slovjansk, Kramatorsk in Kostjantinivka. Če bi padla ta mesta, bi ruska vojska ustvarila idealne pogoje za nadaljnje napade proti zahodu in severozahodu Ukrajine.