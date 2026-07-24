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Avtorji:
R. K., STA

Petek,
24. 7. 2026,
19.50

Osveženo pred

32 minut

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Natisni članek

Natisni članek
bolezen driska Taco Bell

Petek, 24. 7. 2026, 19.50

32 minut

Parazitske okužbe s ciklosporiazo so se v ZDA razširile na devet zveznih držav

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Taco Bell | Doslej so našteli 1947 okuženih oseb, ki so poročale, da so pred boleznijo jedle v restavracijah verige Taco Bell. | Foto Reuters

Doslej so našteli 1947 okuženih oseb, ki so poročale, da so pred boleznijo jedle v restavracijah verige Taco Bell.

Foto: Reuters

Ameriški Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je sporočil, da se je izbruh črevesnih okužb, povezanih s solato ledenko, okuženo s parazitom cyclospora cayetanensis, razširil na devet zveznih držav, poroča CNN.

Poleg Indiane, Kentuckyja, Michigana, Ohia in Zahodne Virginije so nove primere okužb potrdili še v Illinoisu, Kansasu, Oklahomi in Pensilvaniji. O razširitvi izbruha je prvi poročal časnik Washington Post.

Vir okužb je solata ledenka

Preiskava CDC še naprej kaže, da je bil vir okužb solata ledenka podjetja Taylor Farms iz Mehike. Doslej so našteli 1947 okuženih oseb, ki so poročale, da so pred boleznijo jedle v restavracijah verige Taco Bell v omenjenih devetih zveznih državah.

Prvi primeri, povezani s tem izbruhom, segajo v 22. junij, zadnji pa v 20. julij.

Zdravstvene oblasti so sicer v teh devetih zveznih državah letos poleti skupaj potrdile že več kot 12.000 primerov ciklosporiaze - največ v Michiganu. Tamkajšnji zdravstveni uradniki opozarjajo, da bi bili lahko nekateri primeri povezani tudi z drugimi viri okužbe, saj vsi oboleli niso poročali o uživanju solate.

Podrobni epidemiološki pogovori z bolniki in analiza dobavne verige so preiskovalce usmerili k ledenki iz osrednje Mehike. Ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) pa skupaj z mehiškimi zdravstvenimi oblastmi še preiskuje vzrok okužbe.

Solato so odpoklicali

Podjetje Taylor Farms je medtem odpoklicalo narezano ledenko, predelano v osrednji Mehiki, ki je bila dobavljena restavracijam, gostinskim obratom in trgovcem v 27 zveznih državah.

CDC ob tem poudarja, da letos poleti preiskuje več ločenih skupin primerov ciklosporiaze, ki niso vse povezane z istim virom okužbe.

Skupno število primerov v ZDA je letos občutno višje kot v preteklih letih. Leta 2023 so potrdili več kot 4500 primerov, lani več kot 3500, letos pa so jih zabeležili že nekaj tisoč več.

Simptomi okužbe se lahko pojavijo do dva tedna po zaužitju okužene hrane ali vode. Med najpogostejšimi so vodena driska, izguba teka, hujšanje, trebušni krči, napenjanje, slabost in utrujenost. Bolezenski znaki lahko pri nekaterih bolnikih trajajo več tednov, poroča CNN.

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