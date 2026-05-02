Papež proti Trumpu: za škofa imenoval nekdanjega begunca

Papež Leon XIV. je za škofa v ameriški zvezni državi Zahodna Virginia imenoval nekdanjega begunca Evelia Menjivar-Ayalo, ki bo prevzel vodenje škofije Wheeling-Charleston. Do imenovanja je prišlo v času zaostrenih odnosov med papežem in predsednikom ZDA Donaldom Trumpom zaradi priseljenske politike in vojne na Bližnjem vzhodu.

55-letni Menjivar-Ayala, dozdajšnji pomožni škof v Washingtonu, se je rodil v El Salvadorju, leta 1990 pa se je preselil v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V intervjujih je Menjivar-Ayala opisoval, da je odraščal v revščini in zaradi nasilja zapustil domovino. Na poti proti ZDA so ga sprva pridržali v Mehiki, nato pa je po lastnih besedah s podkupnino dosegel, da so ga izpustili, nakar je mejo prečkal pri Tijuani. Za duhovnika je bil posvečen leta 2004, škof pa je postal leta 2023.

Zaostreni odnosi med papežem in Trumpom

Kot navaja AFP, je do imenovanja prišlo v času zaostrenih odnosov med papežem in Trumpom. Papež je nedavno ostro kritiziral ravnanje ZDA glede beguncev in migracij ter pozval k bolj humanemu odnosu do beguncev, medtem ko je Trump njegove izjave označil za škodljive za zunanjo politiko ZDA.

Do zaostrovanja odnosov sicer prihaja tudi v ameriški katoliški cerkvi. Predsednik ameriške škofovske konference, nadškof Paul Coakley, je namreč opozoril na "vzdušje strahu in polarizacije", kardinal Joseph Tobin, ki velja za enega papeževih najtesnejših zaveznikov, pa je vernike pozval, naj pritiskajo na kongresnike glede nadaljevanja financiranja službe za priseljevanje in carine (Ice).