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Avtorji:
Ka. N., STA

Sobota,
4. 7. 2026,
12.49

Osveženo pred

12 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Papež Leon migranti

Sobota, 4. 7. 2026, 12.49

12 minut

Papež ob obisku Lampeduse pozval k zaščiti migrantov

Avtorji:
Ka. N., STA

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Papež Leon XIV. | Foto Reuters

Foto: Reuters

Papež Leon XIV. je ob današnjem obisku italijanskega otoka Lampedusa pozval Evropo, naj okrepi odziv na migracije in razvije strateški pristop za zaščito in vključevanje novih migrantov. Ob tem se je prebivalcem otoka zahvalil za njihovo solidarnost z migranti, poročajo tuje tiskovne agencije.

"S tega oddaljenega evropskega kotička ob Sredozemskem morju je še jasneje mogoče zaznati zgodovinski izziv, ki ga pojav migracij predstavlja evropskim družbam," je papež povedal med obiskom otoka, ki je kot ena glavnih vstopnih točk za prebežnike iz Severne Afrike v Evropo že vrsto let v središču evropske razprave o migracijah.

Evropa je sposobna celovito nasloviti krizo tako, da v dolgoročni strateški načrt vključi takojšnjo pomoč ter omogoči sprejemanje, zaščito, podporo in vključevanje migrantov, je dodal sveti oče. Poklonil se je spominu vseh migrantov, ki so umrli med prečkanjem morja, prebivalcem otoka pa se je zahvalil za njihovo solidarnost.

Cvetje je položil na grobove migrantov

Poglavar katoliške cerkve je nekajurni dopoldanski obisk začel na pokopališču v Cala Pisani, kjer je položil cvetje na grobove migrantov, ki so umrli med prečkanjem morja. Med grobovi je veliko križev brez imen, označenih le s številko. Izdelani so iz lesa čolnov, s katerimi so migranti prišli na otok.

Migrantom, ki so umrli na morju, se je poklonil tudi ob njim posvečenem spomeniku Vrata Evrope. Nato je blagoslovil spominsko ploščo v čast svojemu predhodniku Frančišku na pomolu Favaloro, ki so ga ob tej priložnosti preimenovali v pomol papeža Frančiška ter tako počastili pokojnega papeža in njegovo zavezanost zaščiti beguncev.

Papež Leon migranti
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