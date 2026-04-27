Avtorji:
Ka. N., STA

Ponedeljek,
27. 4. 2026,
15.27

evangeličani cerkev Papež Leon

Papež na srečanju s canterburyjsko nadškofinjo pozval k premagovanju razlik

papež Leon XIV. | Foto Reuters

Papež Leon XIV. je danes pozval k premagovanju razlik med anglikanci in katoličani. "Graditi moramo mostove, nikoli zidov," je dejal na prvem srečanju z novo canterburyjsko nadškofinjo Sarah Mullally v Vatikanu, kjer sta tudi skupaj molila. Tudi Mullally, ki je kot prva ženska prevzela vodenje Anglikanske cerkve, je poudarila pomen skupne poti.

Leon XIV. je Mullally, prvo duhovno voditeljico 85 milijonov anglikancev na svetu, sprejel v pisarni v razkošni vatikanski apostolski palači. Med srečanjem je pozval k večjim prizadevanjem za premagovanje razlik med Rimskokatoliško in Anglikansko cerkvijo.

"Medtem ko naš trpeči svet močno potrebuje Kristusov mir, razdori med kristjani slabijo našo sposobnost, da bi bili učinkoviti nosilci tega miru," je Leon povedal v nagovoru, ki ga je objavil Vatikan, povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Spričo nasilja, globokih razdorov in hitrih družbenih sprememb je papež pozval k sodelovanju za skupno dobro in h gradnji mostov, ne pa zidov. Mullally pa je poudarila, da se kristjani lahko učijo drug od drugega, pri čemer je prav tako poudarila pomen skupne poti.

Leon je tudi omenil napredek med cerkvama glede "zgodovinsko spornih vprašanj", vendar pa so se po njegovih besedah "v zadnjih desetletjih pojavile nove težave", pri čemer teh po poročanju AFP ni podrobneje opredelil.

Mullally se je avdience pri papežu udeležila v okviru svojega prvega potovanja v tujino, odkar je bila prejšnji mesec imenovana na položaj canterburyjske nadškofinje, ki je formalno tudi vodja celotne Anglikanske cerkve.

Leon XIV. in Mullally sta se po srečanju odpravila v kapelo Urbana VIII. v apostolski palači, kjer sta skupaj molila, so še sporočili iz Vatikana.

Do njenega obiska prihaja šest mesecev po srečanju britanskega kralja Karla III. z Leonom XIV. v Vatikanu, med katerim sta vrhovni vodja Anglikanske cerkve v Angliji in papež skupaj javno molila prvič, odkar je angleški kralj Henrik VIII. pred 500 leti pretrgal vezi z Vatikanom in stopil na čelo ločene Anglikanske cerkve.

