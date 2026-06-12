Papež Leon XIV. je zadnji dan obiska v Španiji na Kanarskih otokih danes pozval k pomoči in reševanju težav nezakonitih priseljencev ter pred sprejemnim centrom za migrante na otoku Tenerife dejal, da "smo vsi migranti". Dodal je, da mora biti vključevanje migrantov "vzajemno popotovanje" med gostitelji in prišleki.

Tenerife, eden od španskih Kanarskih otokov v Atlantskem oceanu, so postali pomembna vstopna točka za več deset tisoč nezakonitih migrantov, ki iščejo boljše življenje v Evropi. Papež je tako obisk Španije zaključil s pozivom k večji pomoči migrantom in ukrepanju proti trgovini z ljudmi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"V nekem smislu smo vsi migranti, saj smo vsi romarji na poti v našo nebeško domovino. Pomagajmo narediti to pot bolj humano za vse, tako da prispevamo na kakršen koli način," je dejal v nagovoru več sto migrantom pred sprejemnim centrom, ki se nahaja v nekdanji vojaški baraki in je bil v preteklosti deležen kritik zaradi prenatrpanosti.

Papež je obenem dejal, da mora biti vključevanje migrantov "vzajemno popotovanje" med družbami v državah gostiteljicah in prišleki. Migrante je pozval, naj se naučijo jezika države gostiteljice, "spoštujejo njene zakone" in "spoznajo njene običaje".

Leon XIV. naj bi zatem v pristanišču mesta Santa Cruz de Tenerife pred več tisoč ljudmi daroval tudi mašo na prostem.

Papež je obisk Španije minuli konec tedna začel v Madridu in Barceloni ter nato prispel na Kanarske otoke in v četrtek obiskal otok Gran Canaria. Tam je obsodil brezbrižnost do prebežnikov. V spomin na migrante, ki so umrli na morju, je sveti oče v morje v pristanišču Arguineguin na otoku položil cvetlični venec.

Na poti iz Afrike na Kanarske otoke umrlo ali izginilo okoli 1200 migrantov

Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije (IOM) je lani na poti iz Afrike na Kanarske otoke umrlo ali izginilo približno 1200 prebežnikov, ki bežijo pred revščino in vojno, s čimer gre za eno najbolj smrtonosnih migracijskih poti na svetu.

Papež, ki bo obisk Španije sklenil danes, bo iz Tenerifa poletel v Rim. Nato naj bi 4. julija obiskal še eno pristanišče in vstopno točko za migrante na poti v Evropo, italijanski otok Lampedusa.