Papež izbral 21 novih kardinalov

Papež Frančišek je danes vernikom po molitvi na Trgu svetega Petra razkril imena 21 duhovnikov, ki jih bo konec avgusta povzdignil v kardinale. Med novimi kardinali jih bo 16 lahko na konklavu volilo novega papeža, saj so mlajši od 80 let, navaja italijanska tiskovna agencija Ansa.

Med novimi kardinali sta Britanec Arthur Roche in Lazzaro You Heung-sik iz Južne Koreje kot prefekta dveh kongregacij v rimski kuriji ter Španec Fernando Vergez Alzaga kot vodja vatikanske državne uprave. Pridružili se jim bodo še marsejski nadškof Jean-Marc Aveline ter drugi duhovniki iz Evrope, Afrike, Azije ter Severne in Južne Amerike, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Konzistorij, ki je uradno srečanje kolegija kardinalov, bo nove člane sprejel predvidoma 27. avgusta.

Papež lahko za vključitev v kolegij kardinalov izbere katerega koli posvečenega duhovnika. S sestavo tega telesa lahko vpliva na naslednji konklave in s tem na izvolitev svojega naslednika, saj papeža lahko izvolijo le kardinali.

Po petkovi smrti dolgoletnega kardinala in vatikanskega državnega tajnika Angela Sodana je trenutno živečih kardinalov 208, vendar jih je od maja le 117 upravičenih do glasovanja v konklavu, med njimi jih je 67 izbral Frančišek, še poroča dpa.