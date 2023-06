Panika v Rusiji: Prigožinove sile vstopile v Rostov. "Ostanite v zaprtih prostorih." #video #vŽivo

V Rusiji vladajo močno zaostrene varnostne razmere, v Moskvi so uvedli celo protiteroristične ukrepe, saj so pripadniki zasebne vojske ruskih plačancev Wagner danes zjutraj vstopile v Rostovu na Donu in že zasedle vojaške objekte, pod njihovim nadzorom naj bi bilo tudi tamkajšnje letališče. Njihov vodja Jevgenij Prigožin je napovedal blokado mesta in premik proti Moskvi. Guverner je prebivalce pozval naj ostanejo v zaprtih prostorih, omejen je tudi dostop do interneta.

Rusija je ponoči sprožila nov val zračnih napadov na Ukrajino, ki so glede na navedbe tamkajšnjih oblasti povzročili škodo, vsaj dva človeka sta bila ranjena. Na napade so po mestih v državi pred tem opozarjala sirene, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V mestu Dnipro v osrednjem delu Ukrajine je bilo po besedah župana Borisa Filatova več hiš popolnoma uničenih, zaradi ene od eksplozij naj bi nastal ogromen krater.

Zračna obramba je zaznala in uničila več kot 20 raket tudi v zračnem prostoru nad Kijevom, je sporočil Sergij Popko, vodja kijevske vojaške uprave. Ostanki raket so med drugim padli na 24-nadstropno poslopje, kjer je zagorelo. Najmanj dva človeka sta bila poškodovana, je dodal.

V drugem največjem mestu v Ukrajini, Harkovu, je bil v napadu uničen plinovod. Izbruhnil je tudi požar, a ranjenih ni bilo, je sporočil regionalni guverner Oleg Sinjegubov.

Ukrajinske zračne sile so pred tem poročale tudi o ruskih raketah, usmerjenih proti severnima regijama Sumi in Poltava.

8.19 Prigožinove sile vstopile v Rusijo

Ruske vladne sile so poostrile varnost v Moskvi, od koder so danes zjutraj poročali o oklepnih vozilih in vojaških tovornjakih na ulicah, med drugim tudi pred poslopjem parlamenta. Nacionalni protiteroristični odbor je v mestu razglasil "protiteroristično operacijo", s katero da želijo preprečiti morebitna teroristična dejanja v Moskvi in širši regiji. Dostop do spleta je omejen.

Evgenij Prigožin na sedežu južnega vojaškega okrožja vojske Ruske Federacije v Rostovu. #rostov #Prigozhin pic.twitter.com/FJc1seyJ50 — Jan 🇪🇺 (@janponiz) June 24, 2023

Varnost so že v petek poostrili v še nekaj regijah po državi, zlasti v Rostovu na Donu, ki je sedež ruskega poveljstva za jug države in od koder oblasti nadzirajo vojno v Ukrajini. Tamkajšnji guverner je prebivalce pozval, naj ostanejo v zaprtih prostorih.

V zgodnjih jutranjih urah je Prigožin zatrdil, da so njegove sile iz Ukrajine že vstopile v Rusijo in dosegle Rostov. Kasneje je objavil posnetek, na katerem trdi, da je znotraj vojaškega štaba in da njegove sile nadzorujejo vse vojaške objekte v mestu, vključno z letališčem.

Pri tem po njegovih besedah niso naletele na odpor vpoklicanih mladih ruskih vojakov. Dejal je, da se njegove sile proti otrokom ne bodo borile, vendar pa jih nihče ne bo zaustavil in bodo šli naprej vse do konca.

V drugem posnetku, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije, napoveduje blokado mesta in premik naprej proti Moskvi, če se Šojgu in načelnik generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov ne bosta srečala z njim.

Pred tem je zatrdil, da je Gerasimov ukazal zračne napade na Wagnerjeve enote, ki naj bi sestrelile ruski vojaški helikopter. Že v petek je Prigožin, ki že dlje časa kritizira rusko vojsko, izjavil, da bodo njegove sile kaznovale Šojguja, in pozval rusko vojsko, naj se ne upira.

Nacionalni protiteroristični odbor Rusije je medtem Prigožina obtožil, da poziva k oboroženemu uporu, zaradi česar mu grozi do 20 let zapora. Ruska varnostna služba FSB je pozvala plačance Wagnerja, naj aretirajo Prigožina in naj ne sledijo njegovim kriminalnim ukazom.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dimitrij Peskov je sporočil, da je predsednik Putin obveščen o dogajanju in da so bili sprejeti vsi potrebni ukrepi. V kratkem bo glede na napoved Kremlja nagovoril narod.

Tiskovni predstavnik ameriškega sveta za nacionalno varnost Adam Hodge je sporočil, da Washington zadeve spremlja in se namerava o tem posvetovati z zavezniki.

Blokirana cesta pri Rostovu.