Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
27. 2. 2026,
7.03

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16

Natisni članek

Natisni članek
talibani vojska napad Kabul Afganistan Pakistan

Petek, 27. 2. 2026, 7.03

1 minuta

Pakistan napadel cilje v Afganistanu in napovedal vojno talibanskemu režimu #video

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16

Pakistanska vojska je ponoči po ofenzivi afganistanskih talibanov napadla vojaške cilje v sosednjem Afganistanu, so danes zjutraj sporočile oblasti v Islamabadu. Pakistan je napadel cilje v afganistanski prestolnici Kabul ter provincah Kandahar in Paktia ter razglasil vojno proti afganistanskim talibanom, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pakistanski predsednik Asif Ali Zardari je sporočil, da je bil odziv pakistanske vojske na napade celovit in odločen ter da država ne bo popuščala glede miru in ozemeljske celovitosti.

Pakistanski obrambni minister je napovedal "odprto vojno" proti afganistanskim talibanom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pakistanski premier Šehbaz Šarif pa je dejal, da so pakistanske oborožene sile "popolnoma sposobne zatrti vse agresivne namere" talibanskega režima. "Celoten narod stoji ob strani pakistanskih oboroženih sil," je zatrdil.

Po navedbah pakistanskih oblasti je bilo v napadih ubitih 133 afganistanskih talibanskih borcev, med tarčami, uničenimi v napadih, pa so skladišča orožja, tanki in vojaški objekti, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Talibanski vojaki nalagajo raketni metalec v vozilo blizu meje s Torkhamom. | Foto: Reuters Talibanski vojaki nalagajo raketni metalec v vozilo blizu meje s Torkhamom. Foto: Reuters

talibani | Foto: Reuters Foto: Reuters

Od umika ameriških sil iz Afganistana leta 2021 in vrnitve talibanov na oblast so se odnosi med Kabulom in Islamabadom znatno zaostrili. Državi se že dolgo časa medsebojno obtožujeta, da druga ponuja zatočišče militantnim skupinam, ki delujejo na obeh straneh meje in so v zadnjih letih izvedle več smrtonosnih napadov.

Pakistan
Novice Pakistan izvedel napade na meji z Afganistanom
eksplozija, Pakistan, mošeja, molitev
Novice V Islamabadu odjeknila eksplozija v mošeji: najmanj 30 mrtvih in več kot 130 ranjenih
Indija Pakistan
Novice V spopadih na jugozahodu Pakistana ubitih več deset ljudi
Pakistan, bombni napad
Novice V samomorilskem bombnem napadu v prestolnici Pakistana ubitih več ljudi #video
Pakistan in Afganistan, dogovor o prekinitvi ognja
Novice Pakistan in Afganistan sklenila dogovor o prekinitvi ognja
talibani vojska napad Kabul Afganistan Pakistan
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.