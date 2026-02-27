Pakistanska vojska je ponoči po ofenzivi afganistanskih talibanov napadla vojaške cilje v sosednjem Afganistanu, so danes zjutraj sporočile oblasti v Islamabadu. Pakistan je napadel cilje v afganistanski prestolnici Kabul ter provincah Kandahar in Paktia ter razglasil vojno proti afganistanskim talibanom, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pakistanski predsednik Asif Ali Zardari je sporočil, da je bil odziv pakistanske vojske na napade celovit in odločen ter da država ne bo popuščala glede miru in ozemeljske celovitosti.

Pakistanski obrambni minister je napovedal "odprto vojno" proti afganistanskim talibanom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pakistani Defence Minister says it's an 'open war' between Pakistan & Afghanistan. pic.twitter.com/982FcYHbK5 — OSINT PAKISTAN 🇵🇰 (@OSINT_Pak_) February 27, 2026

Pakistanski premier Šehbaz Šarif pa je dejal, da so pakistanske oborožene sile "popolnoma sposobne zatrti vse agresivne namere" talibanskega režima. "Celoten narod stoji ob strani pakistanskih oboroženih sil," je zatrdil.

Po navedbah pakistanskih oblasti je bilo v napadih ubitih 133 afganistanskih talibanskih borcev, med tarčami, uničenimi v napadih, pa so skladišča orožja, tanki in vojaški objekti, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Talibanski vojaki nalagajo raketni metalec v vozilo blizu meje s Torkhamom. Foto: Reuters

Foto: Reuters

Od umika ameriških sil iz Afganistana leta 2021 in vrnitve talibanov na oblast so se odnosi med Kabulom in Islamabadom znatno zaostrili. Državi se že dolgo časa medsebojno obtožujeta, da druga ponuja zatočišče militantnim skupinam, ki delujejo na obeh straneh meje in so v zadnjih letih izvedle več smrtonosnih napadov.