5. 5. 2026
zdravstveni dom Slovenska Bistrica ginekolog

Pacientke v tem kraju nepričakovano ostale brez ginekološke oskrbe

V ZD Slovenska Bistrica so takoj začeli iskati nadomestne zdravnike in so tudi v končnih dogovorih za pomoč s posameznimi zdravniki, ki so zaposleni v javnih zavodih v regiji.

Pacientke v Zdravstvenem domu (ZD) Slovenska Bistrica so ta teden ostale brez ginekološke oskrbe, saj je zavod zapustil ginekolog, ki je tam delo opravljal kot zunanji sodelavec, po prvomajskih praznikih pa je nenačrtovano odsotna še njihova druga ginekologinja. V zavodu zagotavljajo, da aktivno iščejo rešitve z nadomestnimi ginekologi.

O odhodu specialista ginekologije in porodništva z majem 2026 so v bistriškem ZD pacientke na spletni strani obvestili tik pred koncem aprila in jim takrat zagotovili, da bodo organizirali nadomestne ginekologe ter poskrbeli, da bodo storitve potekale čim bolj nemoteno.

Pacientke, ki so se znašle v stiski, prosijo, da se obrnejo na UKC Maribor

V ponedeljek pa so sporočili, da zaradi nenačrtovane odsotnosti druge ginekologinje trenutno ne morejo zagotavljati rednih ginekoloških storitev. Pacientke, ki so se znašle v stiski, so zaprosili, da se v primeru nujnih stanj, kot so težave v nosečnosti, močne bolečine ali obilne vaginalne krvavitve, obrnejo na urgentno ginekološko ambulanto v UKC Maribor ali ptujsko bolnišnico.

Kot je danes za STA povedala direktorica bistriškega doma Ksenija Trčko, so o povečanem prilivu pacientk obe bolnišnici obvestili, njihovi medicinski sestri pa sta o tem obveščali naročene pacientke in jim pojasnili razmere ter jih po potrebi tudi napotili na ginekološke ambulante v okolici, ki še opredeljujejo nove pacientke.

"Nenačrtovana odsotnost ginekologinje žal sovpada s prenehanjem opravljanja dela zunanjega sodelavca, ki je pri nas opravljal dve ambulanti tedensko. Že v začetku leta smo mu ponudili možnost zaposlitve in se tudi dogovarjali v tej smeri, vendar je šele v drugi polovici aprila povedal, da zaradi osebnih razlogov ne želi več opravljati dodatnega dela," je pojasnila Trčko.

Ves čas imajo objavljene razpise

V ZD Slovenska Bistrica so takoj začeli iskati nadomestne zdravnike in so tudi v končnih dogovorih za pomoč s posameznimi zdravniki, ki so zaposleni v javnih zavodih v regiji. Po besedah direktorice imajo ves čas objavljene razpise za prosto delovno mesto ginekologa, javili so tudi potrebo za specializanta, vendar niso bili uspešni.

Kot je dodala, računajo, da bodo že ta mesec ali z rahlim zamikom nadaljevali delo v ambulanti, kjer je delo doslej opravljal zunanji sodelavec, trenutno pa še ne morejo oceniti, kako dolgo bo trajala odsotnost druge zdravnice. "Že ta teden bo zunanji sodelavec opravil nujne preglede in izdal napotnice za preglede nosečnic. Na podoben način bomo ambulanto organizirali tudi v prihodnjem tednu," je zagotovila direktorica doma.

O vseh nadaljnjih informacijah glede razporeda ambulant, naročanja in morebitnih sprememb bodo pacientke sproti obveščali. Ob tem v zdravstvenem domu prosijo za razumevanje in zagotavljajo, da je reševanje težav pri zagotavljanju ginekološke oskrbe njihova prednostna naloga.

