Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Sobota,
11. 7. 2026,
16.22

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,37

Natisni članek

Natisni članek
Hrvaška Korčula požar otok gasilci

Sobota, 11. 7. 2026, 16.22

19 minut

Otok Korčula močno v plamenih: divja velik požar #video

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,37

Na priljubljenem hrvaškem otoku Korčula se gasilci borijo z obsežnim požarom, ki ga je po prvih informacijah nekaj pred 15. uro zanetil udar strele. Po poročanju portala Dalmacija Danas so bili na kraj takoj napoteni gasilci, zaradi nedostopnosti terena pa pri gašenju pomagata tudi dva kanaderja (letali za gašenje iz zraka, op. p.) in en Air Tractor. Težave povzroča močan veter, ki pospešuje širjenje požara. Gori tudi pri Šibeniku.

Požar je izbruhnil na območju med Blatom in Smokvico, zaradi gašenja pa je zaprta cesta med mestoma Korčula in Vela Luka.

Gasilcem težave povzroča močan veter, ki razpihuje plamene in pospešuje širjenje požara.

Pristojne službe so občane pozvale, naj se območju, kjer poteka intervencija, izogibajo in upoštevajo njihova navodila.
Helikopter za gašenje, Portugalska
Novice Na italijanskem Krasu izbruhnil požar
Požar Španija
Novice Velika tragedija v Španiji: v požaru umrlo najmanj 12 ljudi #video
Grčija, požar, gasilci, gašenje, Atene, evakuacija, ljudje
Novice V požaru tovarne več poškodovanih, dve osebi sta v smrtni nevarnosti
Hrvaška Korčula požar otok gasilci
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.