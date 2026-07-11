Na priljubljenem hrvaškem otoku Korčula se gasilci borijo z obsežnim požarom, ki ga je po prvih informacijah nekaj pred 15. uro zanetil udar strele. Po poročanju portala Dalmacija Danas so bili na kraj takoj napoteni gasilci, zaradi nedostopnosti terena pa pri gašenju pomagata tudi dva kanaderja (letali za gašenje iz zraka, op. p.) in en Air Tractor. Težave povzroča močan veter, ki pospešuje širjenje požara. Gori tudi pri Šibeniku.

Požar je izbruhnil na območju med Blatom in Smokvico, zaradi gašenja pa je zaprta cesta med mestoma Korčula in Vela Luka.

Gasilcem težave povzroča močan veter, ki razpihuje plamene in pospešuje širjenje požara.

Pristojne službe so občane pozvale, naj se območju, kjer poteka intervencija, izogibajo in upoštevajo njihova navodila.