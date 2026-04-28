R. K.

28. 4. 2026,
6.52

Ostre kritike nekdanjega generala: Putin naj se začne zares vojskovat

Vladimir Putin | V Rusiji se vrstijo vse glasnejše kritike na račun neuspehov ruske vojske v vojni z Ukrajino. | Foto Reuters

V Rusiji se vrstijo vse glasnejše kritike na račun neuspehov ruske vojske v vojni z Ukrajino.

Nekdanji načelnik generalštaba ruskih oboroženih sil in nekdanji namestnik ministra za obrambo Jurij Balujevski je ostro kritiziral ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Eden najvidnejših nekdanjih vojaških poveljnikov Jurij Balujevski je ostro napadel ruskega predsednika Vladimirja Putina in ga obtožil šibkosti, lažnih obljub in neuspeha v vojni proti Ukrajini. Na seji ruskega javnega zbora je izrekel redko in ostro javno kritiko, poroča Express.

General, znan kot jastreb, ki je celo zagovarjal preventivne jedrske napade, je dejal, da je čas, da Putin "začne zares vojskovati".

Balujevski se je posmehoval kremeljski propagandi o ruskem orožju. "Rusija je bila prva, ki je razvila hiperzvočno orožje. In kaj smo storili? Povsod smo kričali: Imamo orožje, ki ga nobena država nima in ga kmalu ne bo imela. Vendar to ni naredilo naše države varnejše," je dejal.

Putina je med drugim obtožil, da se ni ustrezno odzval na ukrajinske napade, vključno z napadom, ko je brezpilotno letalo leta 2023 padlo na kupolo Kremlja, kjer je Putinova pisarna. 

Nekdanji general je opozoril, da Rusija tvega izginotje, če ne spremeni svoje strategije. "Ali je Rusija močna, ali pa je ne bo. Naši 'partnerji' na Zahodu nam odkrito govorijo: morda boste preživeli leto 2027, toda leta 2028 bomo zagotovo prišli po vas," je bil neposreden. 

Balujevski je nadaljevanje "posebne vojaške organizacije" kritiziral kot izčrpavajočo vojno in se vprašal, koga Rusija pravzaprav izčrpava – Evropo, NATO, Japonsko ali samo sebe.

Razpoke znotraj režima

Ostra kritika prihaja v času, ko se v Rusiji širi val nezadovoljstva med provladnimi blogerji, vplivneži in deli vojske. Strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko bili takšni izbruhi visokih upokojenih generalov znak globljih razpok znotraj režima.

Kremelj se na Balujevskovo izjavo še ni uradno odzval, vendar analitiki menijo, da takšna javna kritika še povečuje strah pred morebitnim državnim udarom ali resno notranjo destabilizacijo, zlasti če bodo ruske sile na bojišču še naprej utrpele neuspehe. 

