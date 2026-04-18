R. S.

Sobota,
18. 4. 2026,
14.47

Peter Magyar Madžarska Viktor Orban

Sobota, 18. 4. 2026, 14.47

Orban po porazu prvič javno spregovoril: priznal je bolečino in praznino

Viktor Orbán je po porazu prvič javno spregovoril in priznal, da je bil volilni udarec velik.

1. Viktor Orbán je po porazu prvič javno spregovoril in priznal, da je bil volilni udarec velik.

Foto: Guliverimage

Viktor Orban je po volilnem porazu prvič javno priznal, da se je na Madžarskem končala politična era. Po 16 letih oblasti je Fidesz doživel hud poraz proti stranki Tisza Petra Magyara, Orban pa zdaj napoveduje popolno prenovo desnice, ne pa tudi svojega umika.

Madžarski premier v odhodu Viktor Orban je prvič po volitvah odkrito priznal, da je njegova stranka izgubila prepričljivo. Za provladni kanal Patriota je dejal, da je to "jasen poraz". Ob tem je priznal še nekaj, česar od njega skoraj ni bilo slišati: "Priznati moram, da je bilo sporočilo nasprotne strani močnejše."

Po 16 letih oblasti je Madžarska izbrala preobrat

Na volitvah 12. aprila je opozicijska Tisza pod vodstvom Petra Magyara osvojila 138 od 199 poslanskih sedežev in si zagotovila dvotretjinsko večino. Fidesz je padel na 55 sedežev, kar pomeni enega največjih političnih preobratov v sodobni Madžarski. Orban je državo vodil 16 let neprekinjeno.

"Čutil sem bolečino in praznino"

"Čutil sem bolečino in praznino,” je dejal in priznal, da je tudi sam pričakoval zmago. Odgovornost je prevzel nase: "To sem jaz. Jaz sem predsednik stranke." Prav zato njegove besede delujejo kot priznanje, da je volilce prepričala obljuba sprememb, predvsem obračuna s korupcijo in starim političnim sistemom.

Ne odhaja, napoveduje popolno prenovo

Čeprav je priznal konec politične ere, Orban ne namerava izginiti iz politike. Napovedal je "popolno prenovo" Fidesza in širše desnice. "Če mi moja skupnost reče, naj sedim v zadnji vrsti, bom sedel. Če mi rečejo, naj ekipo popeljem na igrišče, bom to storil," je dejal.

