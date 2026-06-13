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Avtorji:
D.K., STA

Sobota,
13. 6. 2026,
17.49

Osveženo pred

37 minut

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Natisni članek
Viktor Orban Peter Magyar Madžarska Fidesz

Sobota, 13. 6. 2026, 17.49

37 minut

Orban na strankarskem kongresu napovedal prenovo Fidesza

Avtorji:
D.K., STA

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Viktor Orban | Po besedah Viktorja Orbana je stranka izgubila bitko za mlade volivce in se ni ustrezno odzvala na kampanje političnih nasprotnikov. | Foto Reuters

Po besedah Viktorja Orbana je stranka izgubila bitko za mlade volivce in se ni ustrezno odzvala na kampanje političnih nasprotnikov.

Foto: Reuters

Nekdanji madžarski premier in vodja opozicijske stranke Fidesz Viktor Orban je danes na strankarskem kongresu sporočil, da "nikoli ne bo odnehal", ter napovedal prenovo stranke. Priznal je, da je Fidesz na nedavnih volitvah doživel hud poraz, ki ga je pripisal tudi vplivom iz tujine. Na kongresu so Orbana ponovno izvolili za predsednika stranke.

Viktor Orban je na kongresu Fidesza predstavil deset točk, v katerih je analiziral vzroke volilnega poraza, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Med ključnimi razlogi za poraz je navedel težave pri političnih sporočilih, neustrezno prilagajanje kampanje, napačne ocene volilne udeležbe, slabši položaj v digitalnem prostoru ter "vpliv mednarodnih dejavnikov in algoritmov na javno mnenje", poročanje madžarskega Magyar Nemzet povzema Tanjug.

Po njegovih besedah je stranka izgubila bitko za mlade volivce in se ni ustrezno odzvala na kampanje političnih nasprotnikov.

"Algoritmi, usmerjeni iz tujine, so favorizirali vse, kar je služilo menjavi oblasti. Naša sporočila o vojni nevarnosti je nevtraliziral naš nasprotnik," je dejal Orban ter poudaril potrebo po reorganizaciji stranke in prehodu na enostavnejši model delovanja.

Za poraz nosi osebno in politično odgovornost

Poudaril je, da za volilni poraz nosi osebno in politično odgovornost, zato je tudi sklical današnji kongres.

Dejal je še, da na Madžarskem poteka politični boj med "nacionalnimi" in "liberalnimi" silami, Fidesz pa mora ostati pripravljen na prihodnje politične izzive in morebitno vrnitev v polno opozicijsko vlogo. "Ljudem, ki verjamejo v nacionalne in ne liberalne vrednote, moramo ponuditi skupnost," je dejal.

Na kongresu Fidesza so odločali o vodstvu stranke in smernicah za prihodnje obdobje. Delegati so Orbana, ki je bil tudi edini kandidat, na tajnem glasovanju znova izvolili za predsednika stranke za obdobje enega leta, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Fidesz je na parlamentarnih volitvah 12. aprila premagala konservativna opozicijska stranka Tisza, ki si je zagotovila dvotretjinsko večino v parlamentu. Njen vodja Peter Magyar je postal novi madžarski premier, po zmagi pa je napovedal novo obdobje za Madžarsko.

Viktor Orban Peter Magyar Madžarska Fidesz
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